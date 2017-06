Prendre ses distances de Trump et jouer son jeu?

Alors que Donald Trump remet en question les fondements du leadership international des États-Unis, le reste du monde doit s’adapter et le Canada aussi. Les nouvelles orientations de politique extérieure et de défense annoncées par le gouvernement Trudeau cette semaine donneront-elles raison au président américain?

À l’ère de Trump et de sa devise «America First», comme le rappelait aussi Freeland, on ne peut plus compter sur les États-Unis pour soutenir l’ordre international, alors il faut que le Canada et ses partenaires prennent sur eux-mêmes la charge de soutenir cet ordre.