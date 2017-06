Québec 21 présente un chirurgien maxillo-facial contre Jonatan Julien dans Neufchâtel-Lebourgneuf

François Thériault, un chirurgien buccal et maxillo-facial de Québec, portera les couleurs de Québec 21 dans Neufchâtel-Lebourgneuf, en novembre prochain, a appris Le Journal.

L’homme de 52 ans affrontera Jonatan Julien, bras droit du maire Labeaume, dans ce district numéro 7.

Il s’agit d’une toute première candidature politique pour ce père de trois enfants, né à Saint-Jean-sur-Richelieu et habitant Québec depuis 2008. Ingénieur et médecin dentaire de formation, M. Thériault a été déployé en Bosnie et en Afghanistan au cours de sa carrière aux Forces armées canadiennes, qui s’est achevée en 2015. Il milite également chez les conservateurs fédéraux.

Pas « présent »

«J’habite dans Neufchâtel-Lebourgneuf depuis un an et demi. Ce district est très prenable. M. Julien n’est pas très présent sur le terrain. De toute façon, c’est M. Labeaume qui décide de tout à l’hôtel de ville», a soutenu M. Thériault, hier, en entrevue avec Le Journal.

Ce dernier s’est dit en phase avec les idées de Québec 21, qui s’oppose au Service rapide par bus (SRB) et au tramway et qui prône un troisième lien. «C’est un gars d’équipe avec un beau profil et de belles valeurs», a soutenu le chef du parti, Jean-François Gosselin, en parlant de son nouveau candidat. Québec 21 annoncera la semaine prochaine une dizaine de candidatures aux postes de conseillers municipaux.