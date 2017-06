Québec offrira le dépistage néonatal de la fibrose kystique

Les nouveau-nés québécois seront soumis à un dépistage systématique de la fibrose kystique à compter du printemps 2018.



Le Québec deviendra ainsi la dernière province canadienne à offrir ce test qui est disponible en Alberta et en Ontario depuis 2008.



«Au Québec, historiquement, on s'est interrogés sur la valeur ajoutée du diagnostic précoce», a reconnu le ministre de la Santé, Gaétan Barrette en conférence de presse.



Une étude de l’Institut national de santé publique commandé par le gouvernement a fait pencher la balance. «On constate que ça fait une différence et c'est l'analyse qui nous fait basculer de ce côté-là», dit le ministre.



Le test sera inclus dans le dépistage néonatal sanguin qui est déjà effectué à l’hôpital ou à la maison de naissance pour détecter diverses maladies.



«Cela signifie que dorénavant, les familles québécoises auront la certitude, advenant qu'elles donnent naissance à un enfant qui est atteint de fibrose kystique, que leur enfant sera pris en charge et qu'il recevra les traitements appropriés rapidement», s’est félicité le directeur général pour le Québec de Fibrose kystique Canada.



La nouvelle mesure coûtera environ 500 000 $ pour mettre en place l’infrastructure nécessaire au dépistage et environ 400 000 $ annuellement pour réaliser le test au coût d’environ 5 $ par enfant.



Le programme de dépistage sera centralisé au CHU de Québec. «Historiquement, au CHU de Québec, il y a eu cette expertise-là qu'on va augmenter tout simplement», a expliqué le ministre Barrette.