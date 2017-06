Quel avenir pour Vettel et Raikkonen?

L’écurie Ferrari aura des décisions importantes à prendre d’ici la fin de la saison au sujet de ses deux pilotes, car les contrats de Sebastian Vettel et de Kimi Raikkonen viennent à échéance.

Au cours des derniers jours, Vettel a lancé une sorte d’ultimatum aux dirigeants de son écurie en prévision de la saison 2018.

L’Allemand aimerait bien être fixé au sujet de son avenir avant le Grand Prix d’Italie soit le 1er septembre. Par contre, il serait très surprenant que Ferrari décide de ne pas lui offrir une nouvelle entente surtout s’il est en voie de mettre la main sur le championnat des conducteurs.

On peut penser que les négociations pourraient s’amorcer au cours des prochaines semaines.

Au revoir Kimi ?

Pendant ce temps, l’avenir de Raikkonen semble plus incertain. Est-ce qu’il partira ou il restera ?

«Je n’ai rien à partager avec vous à ce sujet, a souligné le Finlandais qui ne gagnera jamais un concours de personnalités auprès des journalistes. On verra ce qui va arriver.

«Chaque année, c’est la même histoire qui se répète et je suis encore avec Ferrari cette année. Il n’y a plus rien qui me surprend à ce niveau.»

Après avoir été sacré champion du monde pendant son premier séjour chez Ferrari, Raikkonen n’a pas livré la marchandise lors de son deuxième passage au sein de l’écurie italienne.

Il n’a récolté que sept podiums, mais aucune victoire, au cours des trois dernières saisons.

Par contre, le pilote de 37 ans était en bonne position pour savourer son premier triomphe depuis 2013, il y a deux semaines, à Monaco. Toutefois, en raison d’une stratégie douteuse de Ferrari, il n’a pas été en mesure d’atteindre son objectif.