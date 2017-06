Sur les épaules de Vettel

Tout baigne dans l’huile chez Ferrari depuis le début de la saison alors que Sebastian Vettel est en tête du championnat des pilotes. Et l’écurie italienne aimerait bien que ses succès se poursuivent sur le circuit Gilles-Villeneuve dimanche, un endroit où elle n’a pas savouré de victoire depuis 2004.

À l’époque, Ferrari avait survolé la course de 70 tours en réussissant un doublé grâce à Michael Schumacher et Rubens Barrichello.

Cette année, tous les astres semblent alignés pour que la Scuderia puisse mettre fin à sa disette. Tout d’abord, la SF70H se comporte très bien depuis le lancement de la campagne et elle a permis à Vettel de se forger une avance au sommet du classement des pilotes.

D’ailleurs, l’Allemand a terminé premier ou deuxième lors des six premières épreuves. Il souhaite poursuivre dans la même veine à Montréal en fin de semaine.

«C’est une très belle ville et j’aurais dû gagner plus d’une course ici, a souligné Vettel lorsqu’il a rencontré les médias hier. J’aime beaucoup la piste avec ses longues lignes droites, ses arrêts brusques et ses combinaisons de courbes difficiles.»

Le quadruple champion du monde a confiance que sa voiture lui permettra d’accroître son avance au sommet.

«Elle a été bonne partout jusqu’à maintenant, a indiqué Vettel. Par contre, comme on le sait, il n’y a rien de garanti ici.

«Par exemple, il fait très beau aujourd’hui, mais on a vu dans le passé que les choses peuvent changer rapidement. Il y a également d’autres impondérables sur lesquels on n’a pas de contrôle.»

Une préparation facile ?

Depuis le début de la saison 2017, plusieurs observateurs indiquent que les Ferrari n’ont pas besoin de beaucoup d’ajustements.

«Si ta voiture se comporte bien, tu n’as pas besoin d’en apporter plusieurs, a souligné Vettel qui n’a pas de victoire en sol montréalais depuis 2013. Je dirais toutefois que c’est injuste de mentionner qu’elle est facile à préparer.

«On travaille fort. Ce n’est jamais facile d’atteindre la perfection avec les réglages.»

Une étape à la fois

Selon l’ancien pilote Niki Lauda, Vettel a déjà pris une sérieuse option sur le titre de champion du monde même s’il reste encore plusieurs courses à disputer au calendrier.

«Si Vettel n’abandonne pas au moins une fois, le championnat est dans la poche, a déclaré Lauda au site allemand Kronen Zeitung. Ferrari est sur une bonne lancée en ce moment.

«Si les choses restent comme ça, l’écart ne va que s’accroître et ce, de façon alarmante!»

Pour ce qui est du principal intéressé, il n’est pas tout à fait d’accord.

«C’est une longue saison. La situation peut changer et les voitures aussi, a analysé le pilote de Ferrari. À ce stade-ci, avant de penser au championnat, le plus important est d’amasser des points en gagnant des courses.

«Il ne faut pas être un grand génie. Si tu remportes des épreuves, tu vas récolter des points. C’est mon approche.»