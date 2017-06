Toyota toujours au premier rang mondial

Une fois de plus, Toyota se hisse au sommet des marques automobiles lucratives au monde, selon ce que révèle une étude menée par WPP and Kantar Millward Brown.

Bien que le fabricant nippon garde sa première place, la valeur totale de l’entreprise a chuté de 3 % par rapport à l’an dernier, passant à 28,7 milliards de dollars américains. C’est la dixième fois en douze ans que Toyota se classe au premier rang de cette étude.

Résultats de l'étude WPP and Kantar Millward Brown pour les marques de voitures les plus lucratives

Le deuxième et le troisième rang demeurent eux aussi inchangés, tandis que BMW prend les devants sur Mercedes-Benz avec une valeur de 24,5 milliards contre 23,5 milliards. BMW affiche toutefois un recul de 8 %, alors que Mercedes a enregistré un gain de 4 %.

Tesla gagne la palme pour la marque automobile qui a connu le plus gros gain en termes de valeur totale et met ainsi la main sur le huitième rang du classement établi par WPP and Kantar Millward Brown. La compagnie d’Elon Musk vaudrait à ce jour 5,9 milliards de dollars, comparativement à 4 milliards l’année dernière.

Land Rover et Porsche viennent quant à eux au neuvième et dixième rang de ce classement avec une valeur totale de 5,5 et 5,1 milliards de dollars. Les deux constructeurs ont connu des croissances similaires d’un peu plus de 15 %.