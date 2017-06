Transport collectif: Labeaume se défend d’avoir tabletté le rapport

Régis Labeaume affirme que l’étude produite entre 2009 et 2011 sur l’utilisation potentielle des rails existants pour le transport collectif n’a pas été tablettée mais il avoue du même souffle ne pas comprendre pourquoi elle n’a jamais été rendue publique.



Questionné en marge d’un point de presse, jeudi, sur la une du Journal qui révélait les conclusions du rapport du consortium CIMA/HMM, six ans plus tard, le maire de Québec – qui préside aussi la Communauté métropolitaine de Québec – semblait à court d’explications.



«Pour être honnête avec vous, il n’a jamais été tabletté», a-t-il affirmé, avant d’ajouter qu’il y a «une histoire pas claire là-dedans». «Ça date de 2009. Nous, on en a parlé ce matin et on a essayé de trouver ce qui s’est passé (...) Pour être clair avec vous, on ne comprend pas trop. On va essayer de comprendre l’histoire en parlant aux employés».



«Pour ce qui est des données dont on parle, on va les prendre en compte. Le comité (consultatif sur la mobilité durable) va avoir ça dans ses papiers. Ça va faire partie de toute l’imagination du futur projet (...) Honnêtement, il n’y avait aucune raison de tabletter ça», a-t-il renchéri.



Ne lui parlez cependant pas du seul corridor ferroviaire sur lequel un potentiel évident et «certain» a été identifié : le pont de Québec. «On va s’occuper de nos affaires à Québec. On avait une entente avec Lévis en mars puis il (le maire Gilles Lehouillier) nous a lâché trois semaines après alors si vous me parlez du pont puis de la Rive-Sud, je n’ai pas beaucoup d’appétit.»



Guérette prône la transparence



La chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, a été étonnée d’apprendre les conclusions de cette étude dans les journaux, six ans plus tard. «Nous, on est un parti qui prône la transparence et l’ouverture alors une étude comme celle-là aurait dû être rendue publique. Toutes les études qui sont payées par des fonds publics, c’est souhaitable qu’on puisse les avoir au moment opportun pour prendre en considération le fruit de ce travail-là».



Son parti ne s’est pas encore positionné sur l’opportunité d’aller de l’avant avec un train de banlieue. Chose certaine, Mme Guérette ne ferme pas la porte. «Si les trains de banlieue peuvent complémenter notre vision de la mobilité, tant mieux, mais pour l’instant, on l’a comme mis de côté le temps d’en rediscuter ensemble au parti.»

Gosselin ne croit pas Labeaume

Le candidat à la mairie Jean-François Gosselin est quant à lui sceptique face aux explications du maire. «J’ai de la misère à croire ça. Il y a un manque de transparence de sa part. Moi, je ne crois pas ça. Je pense qu’il l’a tabletté pour laisser toute la place à son projet de SRB. Nous, les trains de banlieue, on trouve ça très intéressant. On est en train d’analyser ça sérieusement.»

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin et Taïeb Moalla