Un incendie cause de lourds dégâts à l'édifice du Centre des congrès à Lévis

Un incendie de 3e alarme a causé de lourds dégâts à l’édifice qui abrite le Centre des congrès, le restaurant le Cosmos, l’Hôtel Sheraton et plusieurs bureaux administratifs, à Lévis.



Les flammes ont pris naissance vers 8h54, dans la section du penthouse (appartement sur le toit) de l’hôtel, situé au 5700, rue J.-B. Michaud.



«Avant l’arrivée des premières autos pompes, les pompiers nous ont confirmé des flammes et de la fumée apparente au niveau de toit de l’hôtel, automatiquement l’incendie est monté en 2e alarme», explique François Dubé, chef de division au Service de prévention des incendies de la Ville de Lévis (SPIL).



À leur arrivée, les pompiers ont précédé à une évacuation partielle du bâtiment. «On s’est concentrés à évacuer la partie supérieure de l’hôtel. On a raccordé les gicleurs et on a envoyé nos équipes en combat d’incendie sur la partie supérieure de l’hôtel», poursuit M. Dubé.



Le chef de division indique que les dommages sont assez importants. «Pour le moment, on ne peut pas les quantifier», informe M. Dubé.



Vers 9h30, les pompiers ont lancé le code d’aggravation improbable. Une partie (ouest) de l’édifice est en cour de réintégration.

Un technicien en recherche et cause du SPIL doit, sous peu, se rendre à la partie supérieure de l’édifice pour tenter de trouver les causes de l’incendie. Pour l’heure, le SPIL n’avance aucune hypothèse.

32 pompiers ont été dépêchés sur les lieux.