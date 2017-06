Une course à pied fatale pour un père de famille

Une famille de Lévis est plongée en plein drame depuis dimanche, alors que Mathieu Huet, père de trois jeunes enfants, a été happé à mort en faisant son jogging. Ses proches dénoncent le fait que la vitesse soit trop élevée à l’endroit où il a perdu la vie.

«C’est très difficile», admet d’emblée Micheline Dubois, la belle-mère de M. Huet, dont la fille se retrouve veuve avec trois enfants âgés de quatre ans, deux ans et un petit dernier de seulement 8 mois.

Mathieu Huet, 35 ans, était mécanicien industriel chez Partagec et amateur de course à pied. «C’était un homme très bon, toujours en train de rendre service, confie Mme Dubois. Il était très paternel. Ses enfants, il s’en occupait tout le temps.»

Fin tragique

Le Lévisien a connu une fin tragique dimanche alors qu’il traversait l’avenue St-Augustin, dans le secteur de Breakeyville, quand une automobiliste l’a happé de plein fouet.

«À 11 h, il avait dit à ma fille qu’il partait 45 minutes faire son jogging, raconte la belle-mère du défunt. À 14 h, ma fille m’a appelée, elle ne comprenait pas pourquoi il n’était pas revenu.»

La famille a appris le drame qui venait de se jouer quand Mme Dubois, à la recherche de son gendre, est arrivée sur les lieux de l’accident. «J’ai tout de suite eu l’impression que c’était lui», dit-elle.

Photo Stevens LeBlanc

Réduction de 70 à 50 km/h

Selon la police de Lévis, qui mentionne qu’aucune accusation ne sera déposée contre la conductrice impliquée, le coureur n’aurait jamais vu la voiture qui s’amenait.

«C’était son trajet, on ne comprend pas. Les policiers disent qu’il avait ses écouteurs et que ce serait une inattention. C’est une route à 70 km/h et il faut la traverser pour reprendre la piste cyclable, déplore Mme Dubois. J’espère qu’ils vont faire quelque chose. Il y a des parents avec leurs enfants qui passent là. Il ne faudrait pas que quelqu’un d’autre perde la vie.»

Le conseiller municipal du secteur, Michel Turner, a confirmé au Journal que la municipalité a demandé à plus d’une reprise — dont cette année — au ministère des Transports (MTQ) de réduire la vitesse à 50 km/h sur ce tronçon de route, devant l’inquiétude des citoyens.

Le MTQ n’a pas été en mesure de fournir des précisions, hier.

Endroit où l’accident s’est produit