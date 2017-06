Urgences dangereuses : on cache des patients

Nos urgences sont les pires en Occident, tout le monde sait ça ou devrait le savoir : « Parmi les pires urgences en Occident » (Le Journal de Montréal, 3 juin 2016). Année après année, que ce soit des péquistes ou des libéraux au pouvoir, la situation scandaleuse de nos urgences va continuer à empirer, car ces partis politiques sont de farouches partisans de toujours plus de privés en santé et du principe inéquitable de l’utilisateur-payeur : « Santé : le Québec est la province qui fait le plus de place au privé » (La Presse, 23 avril 2010). Aie, les Bouchard, Parizeau, Charest et cie ne vous disaient-ils pas dans le temps, pour vous vendre facilement les vertus du privé en santé, que grâce à la santé privée, ça dégagerait le public qui allait à l’avenir fonctionner à merveille?

Les urgences tuent

On est d’accord, les amis, les urgences, c’est pas seulement dangereux, elles tuent. Bah, ce n’est pas moi qui le dis, mais bel et bien des urgentologues : « L’urgence c’est devenu dangereux » (La Presse). Et aussi : « Urgences débordées. Des patients meurent faute de soins » (La Presse, 25 février 2010). Ou encore : « Sainte-Justine. «La situation est dangereuse» » (La Presse, 17 novembre 2008).

La solution : faire disparaître les malades

Ah ben non, pas question d’investir dans les urgences pour les libéraux. Alors la solution pour camoufler le désastre c’est de cacher des patients afin de diminuer le nombre de patients aux urgences : « Urgences. Des hôpitaux cachent des patients » (La Presse, 2 décembre 2008). Mais quelle merveilleuse idée! Ils les entassent dans ce qu’ils appellent poétiquement des unités de débordement. Et souvent, les unités de débordement débordent.

Un nouveau quiz télé : cherchez le malade

Tiens, tiens, je viens encore d’avoir une idée géniale qui va faire encore plus de jaloux. Que voulez-vous, je n’ai aucun mérite et je ne m’en vante jamais, car les bonnes idées, c’est structurel, c’est un état d’être et c’est inné chez moi. Je suis né avec ce don, je n’y peux malheureusement rien.

Alors je vais créer ma propre maison de génération et de production d’idées, subventionnée généreusement par vos impôts et je vais proposer aux diffuseurs un nouveau quiz emballant et fabuleux qui va écrabouiller la concurrence : « Cherchez le patient! ». Il s’agira, chaque semaine, d’aller, avec une douzaine de concurrents, visiter des hôpitaux partout au Québec. En plus, ça va être instructif, car on fera connaître un aspect particulier de nos régions. Et là, moi, oui moi, comme animateur, qui deviendrai vite une vedette, je lancerai mes ouailles de concurrents, au début de l’émission, à la recherche du malade caché par la direction quelque part dans l’hôpital. Fascinant, non?

Pour faire rigolo et faire rire nos Québécois, je vais insérer des Français et des Cubains parmi mes concurrents, qui eux, les naïfs, iront vite chercher les patients manquants dans les chambres de l’hôpital. Bien évidemment, ils se retrouveront face à des portes verrouillées, surtout l’été, en raison de la fermeture de milliers de lits. Me semble de voir notre cousin français devant une porte condamnée : « Mais, ce n’est pas comme ça chez nous en France ». Alors une voix se fera entendre disant : « Écoute bonhomme, ici au Québec c’est différent et c’est plus "original" ». Et le Cubain de s’exclamer : « Qué hay, Que pasa, no entiendo nada ». Et la même voix qui lui dira : « Le Québec ce n’est pas un pays socialiste comme Cuba. Ici, on favorise les inégalités toujours aux profits des Crésus dans l’espoir qu’ils nous créent de la richesse, mais sans jamais avoir à la partager ». Que je n’en vois pas un complexé crier au Français ou au Cubain : « Ben si t’es pas content, retourne donc dans ton pays ». Mes amis, dans la petite vie, faut savoir s’assumer. On laisse faire les politiciens à leur guise nous dire n’importe quoi? Alors, subissons. Pire, on est content de les réélire. Les prochains cas sont fictifs, mais ça donne une bonne idée de ma prochaine émission!

Un patient retrouvé dans la chapelle

Bravo à ma première concurrente, madame Rita Desgroseillers qui, très perspicace et catholique pratiquante, comme moi d’ailleurs, qui, a retrouvé le malade caché de l’hôpital Pierre-Boucher dans la chapelle : « Urgence de l’hôpital Pierre-Boucher. Des patients jusque dans... la chapelle » (Le Journal de Montréal). Bravo Rita! Voilà ton prix : une attente assurée de seulement 12 heures à ta prochaine visite à l’urgence! Oh que la dame est contente. C’est l’extase.

Un patient retrouvé au gymnase

Félicitations à Roger Sanssouci qui, étant adepte des poids et haltères, a retrouvé le patient de l’hôpital Charles-Le Moyne au gymnase : «Les patients sont mieux au gymnase qu’à la maison» (La Presse). Ben d’accord avec la direction de l’hôpital. Bravo Roger. Voilà ton prix : on va essayer de te trouver, près de chez toi, un médecin de famille d’ici trois ans. Voilà Roger qui jubile et qui piaffe de joie. Il est tout excité.

Le patient retrouvé dans le garde-robe

Bravo à Pancho Flores qui, à l’hôpital Santa Cabrini, a retrouvé le malade dans un garde-robe : « Hôpital Santa Cabrini. Des patients dans le garde-robe! Ce n’est pas confortable admet la directrice générale » (Le Journal de Montréal). Pas confortable peut-être, mais ça pourrait être pire : les malades pourraient être oubliés « parké » dans le garde-robe. Pancho, comme ta conjointe est enceinte, on va essayer (rien n’est garanti) de lui trouver un pédiatre avant que le bébé ait quatre ans, ou à tout le moins, avant sa majorité. Hourra, Pancho exulte sa joie. Il tressaille de plaisir.

Le patient de l’urgence retrouvé en psychiatrie

Bravo à Igor Katarovsky qui a retrouvé le patient entré à l’urgence de l’hôpital Le Gardeur et transféré, faute de place, au département de psychiatrie : « Hôpital Le Gardeur. Des patients de l’urgence envoyés en psychiatrie » (Le Journal de Montréal). Oh mon doux Jésus, jamais je n’irai à l’urgence de cet hôpital de peur qu’il me garde en psychiatrie détectant que mon vrai problème se situe en haut du cou. Bravo Igor, tu gagnes la chance de recevoir ton électrocardiogramme avant deux ans, espérant que le cœur tiendra d’ici ce temps-là : « Attente interminable. Des patients doivent patienter jusqu’à deux ans avant de subir un examen cardiaque jugé urgent » (Le Journal de Montréal). C’est quoi l’attente quand ce n’est pas urgent?

Le patient retrouvé dans le garage

Bravo à Hassan Khadoufi qui a retrouvé le patient de l’urgence « parké » dans le garage de l’hôpital Notre-Dame. L’histoire ne dit pas si le malade était et avait dormi dans son char : « Des patients agités envoyés dans le garage de l’hôpital Notre-Dame » (Le Journal de Montréal). Nerveux et paquet de nerfs comme je suis, je vais éviter cet hôpital. Ah oui, on ne sait pas toujours si l’hôpital Notre-Dame a chargé un frais de stationnement au dit malade. Bravo Hassan, tu auras droit à un rabais de 20 % sur les frais accessoires facturés par ton toubib : des gouttes d’eau à 200 $ ou une photocopie de ton examen à 60 $.

Le patient retrouvé dans une salle sans toilettes

Toute nos « congratulations » à Paul-Émile Jean-Denis Latendresse-Lacharité de Saint-Jean qui a retrouvé le « poké » de l’hôpital Sacré-Cœur dans une salle d’attente sans toilettes avec des fenêtres voilées avec des draps : « Les patients dans des sales sans toilettes à Sacré-Cœur » (Le Journal de Montréal). Ben, on me dit que le patient est parti avec les draps sans avoir vu le médecin. Le patient peut-il rendre à mon concurrent le drap, car c’est son prix qu’il a gagné à mon émission de télévision?

Le patient retrouvé dans une roulotte

On est content pour John Jonas qui a été retracé, à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, un patient dans une roulotte adjacente à l’hôpital : « L’hôpital Maisonneuve-Rosemont ajoute encore des roulottes » (La Presse). Tout simplement merveilleux. Comme l’attente pourra être de plus de 24 heures, l’hôpital a payé aux patients le déplacement de la roulotte pour une journée au camping Sainte-Madeleine pas loin de Montréal sur le bord de l’autoroute 20. John Jonas, ton prix sera un voyage gratuit à bord de la même roulotte au dit camping situé dans un décor paradisiaque.

Le patient retrouvé dans l’ambulance

Enfin, nous nous réjouissons pour Simon Charest, pas le fils de l’autre qui préfère se faire soigner au privé, qui a retrouvé le malade tout simplement dans l’ambulance, car la salle d’attente de l’hôpital Saint-Jérôme était « full » occupé : « Débordé, l’hôpital réquisitionne les brancards des ambulances » (Le Journal de Montréal).

Les urgences sont non prioritaires

Un exemple parmi tant d’autres sur l’essence et la nature intrinsèque du Parti libéral du Québec depuis longtemps. Au lieu d’investir dans les urgences, les pires en Occident, ben non, la priorité de Jean Charest était:« La salle de l’Orchestre symphonique de Montréal, une priorité pour nous – Jean Charest » (La Presse, 27 avril 2007). Une priorité pour nous dans le sens de la caste supérieure qui aurait dû se payer elle-même la nouvelle salle qu’elle voulait absolument même si on en avait déjà une très belle à la Place des Arts : « Un beau cadeau pour l’OSM » (Le Devoir, 30 juin 2006). Un beau cadeau : une salle qui devait coûter 100 millions$ en fonds publics et qui nous aura coûté finalement 266 millions de dollars: « Nouvelle salle de l’OSM : le budget du PPP explose » (Le Devoir, 4 juillet 2008). Quand c’est pour la crème de la société, le PLQ ne regarde jamais la dépense et laisse ses principes d’austérité et de l’utilisateur-payeur de côté. Et l’ex-ministre libérale des Finances, Monique Jérôme-Forget, qui vient nous dire devant les nombreux et importants dépassements de coûts : « Le budget de construction de la salle de l’OSM n’a plus de plafond » (Le Journal de Montréal, 26 octobre 2008). Génial, fallait juste y penser : s’il n’y a plus de plafond aux coûts de construction et ben, il n’y aura plus de dépassements de coûts des montants budgétés! Astucieux, non? Pour la caste supérieure, c’est le « bar open » quand vient le temps de piger de l’argent dans les poches du monde ordinaire qui lui doit faire les frais de l’austérité permanente. J’espère que vous comprenez maintenant, il commence à être temps.