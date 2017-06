Ashley Graham fond en larmes après une séance photo en lingerie

«Je ne m’attendais pas du tout à pleurer aujourd’hui», a lancé le célèbre mannequin Ashley Graham après une séance de photos inspirantes avec quatre autres femmes.

Le Glamour magazine publiait la semaine dernière une vidéo dans laquelle la modèle de 29 ans, habituée des «shooting» en petite tenue, tentait de faire apprécier à quatre femmes une séance photos en lingerie.

Un défi difficile à surmonter pour ces femmes aux corps que la société qualifie encore d’«atypiques».

Capture d'écran

Sous les conseils de la pro et avec beaucoup de plaisir, toutes les femmes se prêtent au jeu.

Capture d'écran

Mais quand une des participantes remercie Graham et lui explique à quel point l’exercice a été difficile pour elle, car elle a longtemps souffert d’anorexie, la mannequin ne peut contenir ses larmes. «Je ne m'attendais pas à être celle qui pleure aujourd'hui», déclare d'abord celle qui possède sa propre collection de maillots de bain.

«Les gens pensent que l’acceptation de soi et la révolution de l’image corporelle, c’est juste une mode. Mais non, ce ne l’est pas. Si on continue d’en parler, si on continue de montrer et de nommer ces choses que la société a décidé d’appeler «laide», ces choses qu’on ne voit jamais dans les médias, les choses vont changer. Nous allons créer de nouvelles normes», conclut la mannequin en fixant la caméra.