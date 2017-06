De grandes attentes pour De père en flic 2

Connaissant déjà un excellent début d’année au box-office, notamment grâce au succès de Bon Cop, Bad Cop 2, le cinéma québécois pourra miser sur un autre gros canon cet été: la suite très attendue de la comédie policière De père en flic, qui prendra l’affiche à la mi-juillet. À moins de trois semaines de la sortie du film, l’équipe de De père en flic 2 ne cachait pas sa fébrilité lundi.

«C’est toujours stressant de lancer un nouveau film, mais dans ce cas-ci, ça l’est encore plus parce que les gens gardent un souvenir magnifié du premier De père en flic et qu’il fallait qu’on réussisse à faire mieux avec la suite, confie le réalisateur des deux films, Émile Gaudreault, rencontré lundi à l’occasion de la journée de presse de De père en flic 2.

À sa sortie, à l’été 2009, le premier De père en flic avait battu des records au box-office, récoltant des recettes de plus de 10,5 M$ dans les salles du Québec. Il est donc normal que les attentes soient élevées pour la suite de la comédie à succès qui réunit de nouveau à l’écran le tandem Michel Côté et Louis-José Houde, et qui met en vedette de nouvelles recrues comme Karine Vanasse, Julie Le Breton, Patrice Robitaille et Mariana Mazza.

«On voulait absolument éviter d’être paresseux et de se contenter de surfer sur le succès du premier film, insiste Émile Gaudreault. On a donc été très exigeants avec nous-mêmes. On savait très bien qu’on ne pouvait pas arriver avec une suite qui serait juste correcte. Il fallait que ce soit à la hauteur des attentes.»

Un effet d’entraînement ?

De père en flic 2 arrivera sur nos écrans deux mois après la sortie de Bon Cop, Bad Cop 2, qui continue d’ailleurs de cartonner en salles (5,3 M$ au box-office canadien à ce jour). Le succès de Bon Cop 2 pourrait-il profiter à De père en flic 2?

«Je crois que oui, répond sans hésiter Michel Côté. Les gens qui ont aimé Bon Cop 2 vont avoir le goût d’aller voir De père en flic 2 parce que c’est un autre film québécois et que c’est un peu le même genre (une comédie policière).»

Chez Films Séville, qui distribue les deux films, on s’attend aussi à ce qu’il y ait un effet d’entraînement:

«Le succès de Bon Cop 2 pourrait servir de locomotive pour De père en flic 2, indique Patrick Roy, le président de Films Séville.

«On a d’ailleurs fait la promotion de De père en flic 2 en faisant passer la bande-annonce du film avant chaque projection de Bon Cop 2. On a organisé une grosse campagne de marketing et on va lancer le film sur plus d’une centaine d’écrans à travers la province. Notre objectif est le même que pour Bon Cop 2: on veut attirer le plus de gens possible dans les salles pendant le week-end de la sortie du film. Ça a marché pour Bon Cop 2 et on espère que ça va marcher aussi pour De père en flic 2.»

Patrick Roy refuse de révéler ses objectifs quant aux résultats au box-office. Mais pour Michel Côté, il est difficile d’envisager des résultats comparables à ceux du premier De père en flic:

«Je crois que c’est impossible qu’on batte les chiffres du premier film au box-office parce que le contexte a trop changé depuis 2009, souligne l’acteur. Mais si on fait la moitié de ce qu’on avait fait avec le premier De père en flic, je vais être très content.»

La comédie De père en flic 2 prend l’affiche le 14 juillet.