Dereck Baribeau prêt pour un nouveau défi chez le Wild

Dereck Baribeau a éprouvé une vive déception, samedi dernier, lorsque la septième et dernière ronde du repêchage s’est conclue sans qu’aucune équipe n’ait prononcé son nom. Invité au camp du Wild du Minnesota, le gardien des Remparts regarde maintenant vers l’avenir et espère décrocher un contrat avec cette formation.

Le longiligne gardien de 6 pi 5 po et 193 lb était répertorié au 10e rang chez les gardiens nord-américains sur la liste finale de la Centrale de recrutement. Toutefois, il n’a pas fait partie des 21 hommes masqués à être sélectionné par une formation de la LNH lors d’une des sept rondes, à Chicago.

Le gardien natif de Québec ne se le cache pas, d’ailleurs, il a vécu beaucoup de frustration par la suite.

« J’allais là-bas en pensant être repêché et ç’a été dur sur le coup. Je ne parlais à personne. Toutefois, ça fait deux jours et j’ai eu le temps de décompresser. Je me dis que ce n’est pas grave, car j’ai été invité par le Wild. J’irai donc au même camp que les gars qui ont été repêchés. Rendu là, ça n’a plus d’importance », a-t-il relativisé lors d’un entretien téléphonique, lundi matin.

Les derniers jours ont donc permis au gardien de voir les bons côtés de cette invitation.

« Sans dire que c’est mieux que d’être repêché, l’avantage est que si le Wild me veut, ils vont devoir me faire signer un contrat. C’est donc à moi de travailler plus fort pour ne pas leur laisser le choix. »

Camps des recrues

Baribeau a su avant la fin du repêchage que le Wild l’inviterait à son camp de développement s’il n’était pas sélectionné. Au milieu de la sixième ronde, le responsable du développement des gardiens de but pour le Wild, Frédéric Chabot, lui a fait cette annonce.

« C’était le fun de voir qu’une équipe me voulait », ajoute-t-il.

Le gardien des Diables rouges passera donc quelques jours sur la glace avec Chabot avant de partir pour le camp de développement du Wild, le 6 juillet.

Après ce premier bain chez les pros, Baribeau se préparera pour le camp des recrues de l’équipe, lors duquel il participera à un tournoi à Traverse City où sept autres formations seront présentes.

Une belle vitrine

Il s’agira donc pour lui d’une occasion de se faire voir non seulement par les dirigeants du Wild, mais par ceux de plusieurs autres équipes également.

« En ce moment, je ne me concentre que sur le Wild, a-t-il toutefois spécifié. Après, si le Wild décide de ne pas me garder et qu’une autre équipe a aimé ce qu’ils ont vu, tant mieux. Par contre, en ce moment, mon focus est sur le Minnesota. »