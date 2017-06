Devez-vous déménager vos comptes de banque?

Voilà, vous avez pensé à tout. Vous avez informé tous vos fournisseurs de votre déménagement imminent.

Votre compagnie de télécommunications, Hydro-Québec, la société de gaz, la garderie, Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada, votre assureur, la RRQ, la SAAQ, la RAMQ... etc., mais avez-vous contacté votre banque et votre cabinet de services financiers? Si vous changez de ville, devez-vous obligatoirement changer de succursale physique?

Vive le web

Même si vous vous éloignez de 500 km, vous pouvez très bien conserver l’ensemble de vos produits et services financiers dans votre municipalité d’origine.

Les banques canadiennes et caisses ont des systèmes de communication intersuccursales sécurisés et parfaitement intégrés. Mais pour ce qui est des opérations de comptoir, c’est autre chose. Surtout en ce qui a trait aux marges, aux prêts de toutes sortes, aux traites, aux chèques certifiés et aux activités commerciales.

Il est très facile de changer de succursale en demeurant sous la même bannière, mais si vous ressentez certaines frustrations par rapport aux services et frais, un déménagement peut être une belle occasion de vous informer sur les conditions de la concurrence. Les banques virtuelles offrent des produits très attrayants à frais réduits.

Précautions

Attention, même si vous avez une marge avec la Banque Scotia, rien ne vous assure que la BMO va vous en octroyer une. Les changements de conditions de marché ET votre dossier de crédit pourraient vous empêcher d’ouvrir des prêts similaires à ceux que vous avez déjà.

Si vous passez d’une bannière financière à une autre, assurez-vous de faire migrer tous vos prélèvements et dépôts préautorisés. Pour éviter les débits sans provisions ou les coupures de service, laissez un solde de quelques centaines de dollars et attendez un mois ou deux avant de fermer vos comptes.

Enfin, déménager son hypothèque, ses REER, son CELI et ses valeurs mobilières nécessite du temps et de nombreuses vérifications.

Ça ne pourra pas se régler en un avant-midi ou sur l’heure du lunch.

Cela entraîne toujours des coûts importants, comme des frais d’administration, de fermeture, de quittance, et des pénalités de toutes sortes.

Cela exigera une planification méticuleuse de votre part et parfois le suivi d’un professionnel de confiance qui prendra la défense de vos intérêts. N’hésitez pas à demander à votre nouvelle institution de vous rembourser la majorité de vos frais de transferts de compte. Exigez et vous recevrez!

Rappel

N’oubliez pas d’informer vos institutions financières de votre déménagement.

Si vous utilisez aisément les services par internet, changez de succursale physique n’est probablement pas nécessaire.

Plusieurs banques permettent d’ajouter sa nouvelle adresse directement en ligne. Cette fonction n’est pas toujours accessible à partir d’un appareil mobile (téléphone ou tablette).

Pour éviter les vols d’identité, vérifiez par téléphone ou en personne si les changements ont bien été effectués.

Avoir plus d’une institution est prudent et pratique.

► AVIS : Fabien Major est conseiller en épargne collective pour Major Gestion Privée inc. de Gestion financière Assante ltée. (GFA). GFA est un courtier en épargne collective inscrit à l’Autorité des marchés financiers. Comme conseiller en sécurité financière, il offre aussi des produits et services par l’entremise de Services de succession et d’assurances Assante inc. Il peut percevoir des honoraires et commissions liés à des produits financiers.