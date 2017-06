Jimmy Pelletier récidive

Après des mois de préparation, Jimmy Pelletier et les 70 cyclistes qui ont décidé de porter eux aussi à bout de bras le message de la randonnée portant son nom ont mis le cap vers Baie-Comeau, lundi matin.

Jusqu’à vendredi, les cyclistes sillonneront les routes vers la Côte-Nord pour un périple de 550 km dans le cadre de la Randonnée Jimmy-Pelletier au profit du Patro Roc-Amadour et de l’organisme Adaptavie, qui vient en aide aux personnes avec des limitations fonctionnelles. Lundi soir, leur premier arrêt s’effectuait à Beaupré, au Mont-Sainte-Anne.

Beaucoup d’argent

Avant même le coup d’envoi de cette troisième édition, Jimmy Pelletier pouvait dire « mission accomplie ». La Randonnée versera plus de 130 000 $ dans les coffres des organismes qu’elle parraine, une augmentation significative par rapport à l’année passée.

« Ce sont ces causes qui me donnent l’énergie et l’essence pour faire la randonnée et ramasser de l’argent pour redonner au suivant. Les participants avaient tous un montant d’argent à ramasser, et ce qui est le fun, c’est qu’ils parlent des causes », a mentionné le principal intéressé avant de monter sur son vélo adapté pour mener le convoi cycliste.

Pelletier s’estimait prêt à relever le défi. Plus que l’an passé, alors qu’une importante opération au dos avait ralenti ses sorties à l’entraînement dans les semaines précédant le départ.

« Je suis vraiment préparé, cette semaine, alors que ça n’avait pas été le cas l’an passé. Comme j’avais été opéré au dos, je n’avais eu qu’une semaine et demie d’entraînement. Tout est correct cette année », a ajouté celui qui comptera à Sacré-Cœur sur la présence de son mentor et ami, Dean Bergeron, qui ne pouvait être au lancement en raison d’engagements professionnels.

France Gagné de l’aventure

Sensible aux causes du projet de Jimmy Pelletier, l’ancien athlète paralympique France Gagné a plongé tête première dans l’aventure, cette année. L’homme de 54 ans, qui ne possède que 10 % de sa vision, n’avait pas pédalé depuis belle lurette quand il a amorcé sa préparation.

« Un défi, car la dernière fois que j’ai fait du vélo, j’avais 15 ans. J’ai commencé à faire du vélo stationnaire à l’automne et je suis ensuite allé sur la route. La première fois, je suis tombé trois fois, et la deuxième, deux fois ! Là, je ne tombe plus. Pour moi, le défi sera de rouler le plus près du peloton », avouait, fébrile, le quintuple médaillé paralympique en lancer du javelot et du disque.

« J’ai toujours été dédié aux jeunes et j’ai fait plus de 200 conférences dans des écoles durant ma carrière pour contrer le décrochage scolaire et pour montrer aux jeunes qu’on a tous des différences. Il faut apprendre à les aimer et à vivre avec. »