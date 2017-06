La région de Québec délaissée selon les conservateurs

Les conservateurs de Québec déplorent le «bilan de promesses brisées» du gouvernement Trudeau dans la région et pointent du doigt son manque de leadership dans plusieurs dossiers importants.



Les trois élus conservateurs ne se sont pas gênés pour marteler leur message lors de leur bilan qui se tenait lundi. Selon eux, la région de Québec a été complètement oubliée par le premier ministre Trudeau.



«En deux ans, il a fait quatre visites à Québec. Deux fois pour des tragédies et deux fois en visite, pour le Carnaval et pour la St-Jean. En 20 ans, c’est la première fois qu’un premier ministre ne s’assoit pas avec les dirigeants économiques ou le maire de Québec pour parler de développement, d’emplois et de création de richesses», s’est désolé Gérard Deltell. «Le premier ministre a plus à faire que se montrer la frimousse au Carnaval.»



Dossiers oubliés



Parmi les dossiers pointés du doigt par les conservateurs pour dénoncer le manque de volonté politique de Justin Trudeau et son équipe, le pont de Québec apparaît en tête de liste. Et Gérard Deltell n’a pas raté l’occasion de remettre sous le nez des libéraux leur engagement de dénouer l’impasse lundi.



«Ils s’étaient engagés à régler le dossier avant le 30 juin 2016. Cette semaine, ça va faire un an complet que les libéraux ont failli à leur promesse initiale. [...] C’est un grand manque de leadership», a insisté le député de Louis-Saint-Laurent.



Les députés ont aussi abordé la question du Port de Québec, «délaissé» par les libéraux. «C’est déplorable que rendu à mi-mandat, le gouvernement ne se soit pas exprimés sur Beauport 2020, sur l’agrandissement du terminal de croisière Ross-Gaudreault et sur le prolongement de la Promenade Samuel-de-Champlain», a critiqué le député de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke. L’institut national d’optique, l’Institut nordique de l’Université Laval et le Pont de Québec font également partie des enjeux sur lesquels le gouvernement libéral a failli à la tâche d’après le parti conservateur.