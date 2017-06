Lehouillier ne veut pas de «squelettes dans le placard»

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, va bientôt rencontrer, de façon individuelle, tous les candidats de son parti pour s’assurer qu’aucun d’entre eux n’a de «squelettes dans le placard».



Prévue de longue date, cette discussion entre quatre yeux aura lieu en septembre. Elle vient dans la foulée des révélations publiées dans l’édition de vendredi du Journal. On y apprenait que Steve Dorval, candidat de Lévis force 10 dans le district de Notre-Dame, a plaidé coupable, en 2012, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.



Cette information n’avait pas été rendue publique au moment de l’annonce de la candidature, même si M. Lehouillier a juré que M. Dorval l’avait tenu au courant de sa situation bien avant.



«J’ai demandé à mes candidats et candidates: Assurez-vous que vous n’avez pas de squelettes dans le placard (...) Nous, c’est tolérance zéro. Dans le cas de M. Dorval, on pense que les gens ont le droit à la réhabilitation», a indiqué le maire de Lévis, lundi soir, en marge du conseil municipal.



M. Lehouillier a signalé qu’un candidat qui lui cacherait des faits répréhensibles serait «sérieusement dans le trouble». La sanction pourrait même aller jusqu’au retrait de l’investiture. «Toutes les questions de moralité sont très importantes pour la population (...) Je pense bien qu’on n’a pas de problèmes parce qu’on a d’excellents candidats», a ajouté le maire.



Deux célébrations pour le Pont de Québec?



Dans un autre ordre d’idées, M. Lehouillier a indiqué que la Ville de Lévis étudiait la possibilité d’accorder une aide financière aux Chambres de commerce de Québec et de Lévis qui annonceront mardi matin un projet de commémoration du centenaire du pont de Québec.



L’événement, dont les détails seront rendus publics mardi, est distinct d’une autre célébration que les Villes de Québec et de Lévis préparent conjointement. «Il ne faut pas qu’on (les Villes) soit seuls à organiser des choses. Bravo si les deux Chambres de commerces s’unissent», a fait remarquer le maire.



Quai Paquet



Par ailleurs, ce dernier s’est félicité du succès du spectacle son, lumière et lasers qui s’est déroulé vendredi et samedi au Quai Paquet, «un lieu identitaire» de la municipalité. Pas moins de 6 000 personnes étaient au rendez-vous samedi soir. «C’est vraiment quelque chose d’exceptionnel. On n’a eu que des félicitations. Les gens ont dit qu’ils se croyaient à Las Vegas», a mentionné le maire



Le spectacle d’une vingtaine de minutes est présenté chaque soir de l’été à deux reprises : au coucher du soleil et vers 22h30.