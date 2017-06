Légalisation de la marijuana : la «bêtise absolue» de Justin Trudeau

Les conservateurs du Québec ne veulent rien savoir de la légalisation du cannabis et dénoncent la «lubie» de Justin Trudeau de s’entêter à aller de l’avant avec ce projet «qui n’amènera que des problèmes».



Dans le cadre de leur bilan de la dernière session parlementaire, Gérard Deltell, Alupa Clarke et Pierre Paul-Hus ont tiré à boulets rouges sur le gouvernement Trudeau lundi. Les trois élus conservateurs sont contre la légalisation de la marijuana et à leur avis, les électeurs non plus «ne veulent rien savoir». Ils ont d’ailleurs présenté plus de 1 000 lettres de citoyens de leur circonscription fortement en désaccord avec la loi à venir pour appuyer leurs dires.



Les conservateurs affirment notamment ne pas comprendre pourquoi Justin Trudeau s’entête à aller de l’avant avec ce projet pendant que d’autres dossiers prioritaires demeurent dans l’ombre. «Taxer la marijuana, c’est tout un projet de société ça! [...] C’est une bêtise absolue», a ironisé M. Deltell rappelant que pendant ce temps, les dossiers du bois d’œuvre et du déficit continuaient de s’embourber.



«Il y a tellement de problèmes à régler et pour la prochaine année on va parler de légaliser la marijuana. Tout le monde au niveau médical et policier est contre ça, les provinces ne comprennent pas et ça, ça va être notre enjeu de société? Je ne comprends pas», ajoute Pierre Paul-Hus.



Finances à la dérive



La question des finances publiques et du déficit inquiète également le Parti conservateur, qui qualifie la méthode Trudeau «d’irresponsable». Critiquant un déficit annuel «passé de 10 milliards à 30 milliards de dollars» ainsi qu’un retour à l’équilibre «prévu pour 2019 et repoussé à une date inconnue», les députés de l’opposition somment le ministre des Finances d’agir.



«Bill Morneau est un homme chevronné, qui a eu une belle carrière dans le privé. Mais si un de ses associés lui avait dit qu’il ferait un déficit important et qu’il n’avait aucune idée quand il rééquilibrerait le budget, M. Morneau l’aurait sacré dehors à coups de pied dans le derrière. Mais là, parce que c’est le premier ministre, tout est beau? C’est inacceptable», a tonné Gérard Deltell.



Erreur sur le bois d’œuvre



Après 20 mois de gouvernement libéral, les députés Clarke, Deltell et Paul-Hus ont également de la difficulté à concevoir que le dossier du bois d’œuvre ne soit toujours pas réglé. Au même moment où l’industrie envisageait une deuxième vague de droits compensateurs, les élus appelaient Justin Trudeau à régler le dossier en priorité «comme M.Harper l’avait fait alors qu’il était au pouvoir».



«Actuellement, on a un premier ministre plus préoccupé par les selfies et l’image que par régler les problèmes réels des Canadiens. Je lui en voudrai toujours de ne pas avoir saisi l’occasion extraordinaire qui se présentait à lui par son amitié avec M. Obama et de n’avoir strictement rien réglé d’urgent», déplore M. Deltell.