L’Impact doit l’emporter

Le marathon de l’Impact se poursuit mardi soir avec une visite au BMO Field pour le match retour de la finale du Championnat canadien contre le Toronto FC.

Lors du match aller, il y a une semaine, les deux équipes ont fait match nul 1 à 1.

C’est donc dire que pour soulever la coupe des Voyageurs, le Bleu-blanc-noir doit l’emporter ou obtenir un verdict nul par une marque minimale de 2 à 2. À 1 à 1, les deux formations iront en prolongation.

Si l’Impact devait l’emporter mardi soir, il devra disputer un match de barrage contre Toronto au début du mois d’août. Toronto devait représenter le Canada en Ligue des champions en 2018 en vertu de sa victoire l’an passé, mais le format ayant changé, TFC doit exceptionnellement remettre son titre en jeu s’il perd en finale cette année.

Pas un luxe

Le jeune gardien Maxime Crépeau, qui présente une fiche de 1-1-1 en Championnat canadien cette saison, ne voit pas de différence à se présenter à Toronto avec un pointage nul ou avec des buts en banque.

«Peu importe le match, tu dois le gagner, c’est comme ça qu’il faut l’aborder. On n’a pas le luxe de se dire qu’on ne gagnera pas ce match-là.»

Les choses pourraient toutefois changer si ses coéquipiers devaient faire progresser le pointage.

«Ça va dépendre comment le match se déroule aussi, si c’est 2 à 2, on va défendre et être plus compacts.»

Un débat

Mauro Biello a paru agacé quand il a été question du schéma tactique qu’il compte employer. Sa formation à cinq défenseurs, dont trois centraux, ne fait pas l’unanimité.

«C’est le grand débat, le 3-5-2, tout le monde parle de ça. Avec ce système-là, on est allés chercher des points qui vont nous servir à la fin de la saison.

«C’est un système qui va nous servir dans certains matchs et, à la fin, ça ne change pas beaucoup dans l’animation, que ce soit Laurent Ciman ou Marco Donadel qui se mette entre les deux centraux.»

Il est demeuré flou quant à ses intentions dans ce match sans lendemain.

«On va voir pour ce match contre Toronto quel système on va choisir et pour le reste de l’année, on a des systèmes qu’on peut utiliser, on est capables de s’adapter.

«Oui, ç’a été un match difficile à Columbus, mais tu peux perdre avec n’importe quel système», a-t-il insisté.

Casse-tête

Biello n’aura peut-être pas le choix de revenir à une formation à quatre arrières puisqu’il n’a plus d’arrière gauche avec les absences d’Ambroise Oyongo et de Daniel Lovitz.

De plus, Chris Duvall, qui a joué à gauche samedi à Columbus, est suspendu pour accumulation de cartons, tout comme le milieu défensif Marco Donadel.

«On va faire un ajustement à gauche, on n’a pas beaucoup de choix et je ne veux pas mettre un joueur qui n’est pas à l’aise, surtout dans une situation où on n’a pas eu beaucoup de temps de s’entraîner.»

Pas question, donc, d’utiliser un ailier à ce poste. Il y a donc fort à parier que Kyle Fisher délaissera la défense centrale le temps d’un match pour glisser vers la gauche.

Blessé à la jambe droite, Anthony Jackson-Hamel représente un cas douteux pour le match de mardi soir.