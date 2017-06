Solutions pour la perte de cheveux

Suite à la lecture de la lettre d’une de vos correspondantes anonymes qui se plaignait de la perte de ses cheveux sans trouver de solution, je me sens en mesure de lui venir en aide. Trop souvent, à la suite de grands changements dans leur style de vie, les gens observent qu’ils perdent leurs cheveux de façon plus intense que normalement. Cela fait partie de ce qu’on appelle une alopécie diffuse et accidentelle.

Dans de tels cas, les gens pensent d’abord à consulter leur médecin de famille, qui par la suite va les envoyer consulter un dermatologue. Dans tous les cas, ce processus dure d’un an à un an et demi. Ce qui est beaucoup trop long pour bien souvent n’avoir aucune solution pour remédier au problème. Et les gens vivent ce problème seuls, dans le silence de leur foyer, alors qu’une panoplie d’alternatives s’offrent à eux, en commençant par une vraie consultation couplée d’une analyse de leur cas d’une durée d’environ une heure. Puis une stratégie leur sera proposée. Si la chute est traitée à temps, elle ne se renouvèlera pas.

Nancy Lemieux

Je souligne que je ne connais pas l’entreprise pour laquelle vous oeuvrez et que je ne puis donc la cautionner. Mais comme vous me semblez de bonne foi, je souligne, pour les gens que ça intéresse, que vous travaillez pour une entreprise qui s’appelle « Solution capillaire Select » à Châteauguay et que les soins que vous offrez ne sont pas remboursés par l’Assurance maladie.