Sur ma vie en HLM

En lisant les propos de celui qui se plaignait de sa vie en HLM, j’ai eu envie de vous donner ma propre version, moi qui demeure en HLM et qui apprécie ce privilège que la vie m’a donné de vivre en logement subventionné puisque travaillant au salaire minimum et à temps partiel à cause de troubles de santé sévères et récurrents, je ne pourrais trouver mieux.

Contrairement à cet homme, je n’ai rien contre la façon dont l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) attribue les logements à sa clientèle. Mais je veux soulever ici un problème. Plusieurs locataires des logements sociaux viennent des Îles du sud, et à l’égal de certains Québécois de souche il est vrai, se foutent royalement des critères de fonctionnement et des demandes minimales de propreté dans les lieux communs de nos logements.

Certes ces locataires apprennent vite leurs droits mais pas leurs devoirs. Venez faire un tour dans Ville-Marie (Montréal-Centre ou Centre-Sud) pour vous en convaincre. Les logements pour les gens de 60 ans et moins sont couverts de détritus et de cochonneries en tous genres. Mégots, canettes de bière, couches pour bébé et j’en passe. Et ce, autant sur les trottoirs devant les habitations que dans les cours et les alentours.

Dans leur esprit « Le concierge va passer derrière, il est payé pour ça! » Comme le pôvre en a déjà plein les bras, il ne peut remédier à la situation. Et là j’en ai contre l’OMHM qui s’en fout. Même si on leur demande de renforcer les critères de propreté et de les faire respecter, ces gens haut-placés n’interviennent pas. Comment les faire réagir dites-moi?

Jean de Montréal

Et bien voilà un premier pas de fait mon cher Jean. La parution de votre lettre dans ce Courrier devrait faire réagir l’OMHM. J’apprécierais d’ailleurs de leur part une réponse rapide pour expliquer leur incurie. Et peut-être également une proposition de projet commun avec les locataires de HLM pour susciter l’intérêt face au problème que vous soulevez. Et pourquoi pas une sanction pour les récalcitrants? Il faut rendre les gens imputables pour leur mauvaise conduite si on veut que ça change.