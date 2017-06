Un taux d'inoccupation des logements de près de 5 % à Québec

QUÉBEC | À cinq jours de la journée officielle du déménagement, on est loin de la pénurie de loyers des années 2000 à Québec.

Selon les dernières données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le taux d'inoccupation dans la capitale nationale est de 4,9 %.

Toutefois, ce n'est pas parce que plusieurs logements sont disponibles qu'ils sont abordables. À Québec, le prix moyen d'un 4 et demi est de 808 $ par mois, contre 791 $ par mois à Montréal.

Selon le porte-parole de l'Office municipal d'habitation de Québec, Marc Laberge, le principal défi est de trouver des logements abordables.

«La grande quantité de gens sur nos listes d'attente à l'OMHQ, ce sont souvent des personnes seules qui bénéficient de revenus de l'État et c'est plus difficile. On a fait l’inventaire des logements disponibles sous le loyer médian et on en a répertoriés au-delà de 1000 à Québec, alors la situation semble sous contrôle», a jugé M. Laberge.