Une première dans l'histoire : un cycliste à mains parcourt 5000 km en 12 jours

Parcourir plus de 400 kilomètres chaque jour pendant 12 jours, c’est l’exploit qu’a réalisé Andre Kajlich. Il est devenu le premier cycliste à mains à compléter la course Race Across America en solo.

Prenant le départ en Californie le 13 juin dernier, il a franchi le fil d’arrivée au Maryland aujourd’hui, traversant 12 États américains et près de 5000 kilomètres au passage. Il a surmonté ce défi au volant de son vélo adapté. Il tourne à l’aide de ses bras une manivelle reliée à sa roue avant pour faire avancer son bolide de course.

Done. @raceacrossamerica Une publication partagée par André Kajlich (@andrekajlich) le 26 Juin 2017 à 7h52 PDT

Andre a perdu ses jambes dans un accident en 2003. Il se trouvait à l’époque à Prague, en République tchèque, où il étudiait à l’université. Après une soirée avec ses amis, il s’est retrouvé sur les rails d’un chemin de fer puis a été frappé par un train. On lui a raconté l'histoire trois semaines plus tard lorsqu'il s’est réveillé d’un coma. Il ne se souvenait de rien.

Les docteurs lui ont alors dit qu’il ne pourrait pas marcher avec des prothèses et qu’il devrait utiliser un fauteuil roulant pour le restant de sa vie. Mais, il en a décidé autrement. Aujourd’hui, il est capable de marcher avec des prothèses en s’appuyant sur des canes et il est en mesure évidemment de faire de l'activité phyisque.

Sans limites

Il est vraiment déterminé. Ça s’est vu lors du Race Across America, mais aussi bien des années avant cette course. Parce que la liste des exploits d’Andre Kaklich est très longue.

Il a commencé sa carrière en 2010 et déjà en 2012, il a été nommé paratriathlète de l’année aux États-Unis. Il a entre autres remporté la médaille d’or aux championnats panaméricains à Edmonton et au Championnat du monde Ironman. Il a même participé et terminé le Brésil 135 Ultramarathon. Il a traversé la distance de 135 miles (environ 217 kilomètres) en 62 heures, tout ça dans la jungle, en tirant occasionnellement son fauteuil roulant avec une corde quand la route était trop caboteuse.

Une équipe de cinéastes a suivi le périple des derniers jours d’Andre Kajlich. Le film qui s’attarde aussi à l’histoire et la vie de l’athlète porte le nom de Joyrider.

Voici la bande-annonce :