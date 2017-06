PRÉVOST, Dominique



Au CHSLD de St-Raphaël-de-Bellechasse, le 22 juin 2017, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé monsieur Dominique Prévost, fils de feu monsieur Alfred Prévost et feu dame Marie-Blanche Roy. Il était l'époux de feu Claire Breton et le conjoint de dame Liliane T. Tremblay. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 29 juin 2017 de 19 h à 21 h 30 et vendredi le 30 juin 2017, de 12 h à 13 h 50.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Mario Aubé), Pauline (Michel Labbé) et Guy (Marjolaine Brochu), ses petits-enfants: Véronique, Benoit et Dominic Aubé, Rosalie, Marie-Claire et Anne-Sophie Labbé, Rémi et Simon Prévost; ses arrière-petits-enfants: Ophélie et Livia Gagnon, Léa et Ève Nadeau et Léon Hasty; ses frères et sœurs: feu Richard, feu Edgar (feu Cécile Dion), feu Marie-Laure (Alyre Goupil), feu Louis-Philippe (feu Jeanne-Mance Goulet), feu Jean-Paul, feu Raymond (Margeret Lloyd), feu Victor (feu Eveline Brown), feu Sylva (Thérèse Aubé), feu Louis-Georges (Céline Lamontagne), Laurence (feu Laval Gilbert), Hélène (Lucien Lemelin), André (Denise Larrivée), Lise (feu Léo Maher), ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Geneviève (feu Paul-Henri Lamontagne), feu Gaétan (Lucille Beaudoin), feu Hélène (feu Marcel Vézina), Rosaire (Françoise Gravel), feu Gilles (feu Jacqueline Bissonnette), Suzanne (Normand Lacroix), Clément (Bernadette Asselin), Blaise (Denise Roy), Pierre (Micheline Lachance), feu Pierrette (feu Roland Gourgues), Luc (Jeannine Lachance), ainsi que la famille Tremblay : Nicole (Ronald Dansereau), Michel, Claire (Yvan Nolet), Pierre (Céline Dubé), Suzanne (Germain Talbot), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que d'autre parents et ami(e)s. La famille désir remercier le personnel du CHSLD de St-Raphaël-de-Bellechasse et de la Résidence Charles Couillard de St-Charles-de-Bellechasse pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués. Que vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20 Ave St-Georges St-Charles-de-Bellechasse. Enveloppes disponibles à la Résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la