18 mois pour trafic et enlèvement

Stéphane Poirier, 20 ans, de Saint-Fulgence, est condamné à 18 mois de prison pour avoir fait le trafic de métamphétamines et menacé une victime de lui couper les doigts.

Poirier a enlevé et séquestré, avec deux complices, un individu afin de lui extorquer la promesse de ne plus s’approcher de sa petite amie.

Le trio a enlevé la victime le 13 février dernier à la sortie de son travail, à Rivière-du-Moulin. Poirier l’a fait embarquer dans un véhicule et un de ses complices a braqué une fausse arme sur sa tête. Pendant la séquestration, Poirier lui a placé les doigts de la victime dans une paire de pinces et lui a dit:«Si je te pogne, je te coupe les doigts».

TRAFIC

Poirier et un complice ont été arrêtés quelques jours après cet événement, sur la foi du témoignage de la victime terrorisée.

L’accusé était déjà en attente de procès sous une accusation d’avoir fait le trafic de 200 à 300 comprimés de métamphétamines par semaine, à Saint-David-de-Falardeau, pendant une période d’un an.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Karen Inkel, avait recommandé une peine de 42 à 44 mois tandis que l’avocate de la défense, Me Justine Guay-Langevin, avait recommandé un total de 240 heures de travaux communautaires et une peine de neuf mois pour favoriser la réhabilitation du vendeur de drogue.

La juge Isabelle Boillat de la Cour du Québec a prononcé une peine globale de 18 mois pour le trafic et l’enlèvement, assortie d’une période de probation d’une durée de trois ans, avec suivi.

La juge a reproché à l’accusé de n’avoir pris conscience de sa criminalité qu’après une deuxième arrestation à 10 mois d’intervalle.

Un seul des deux complices de Poirier a été retracé et a fait face à la Justice.