MARCEAU, Yvon



À l'Hôpital Laval, le 22 juin 2017, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Yvon Marceau, fils de feu Maurice Marceau et de feu Ghislaine Robert. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 14h20.et de là au cimetière St-Louis de Courville. Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie; ses trois petits-enfants, son frère André, ses nièces: Vanessa et Roxanne Marceau, ainsi que ses ami(e)s du Bar La Rochelène Stéphanie et une amie Marylou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, Tél. : 418 682-6387 www.fmcoeur.qc.ca