FOURNEL, Jocelyne Rioux

À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 22 juin 2017, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Jocelyne Rioux, épouse de monsieur Claude Fournel. Elle était la fille de feu Odina Rioux et de feu dame Alice Michaud. Elle demeurait à Fossambault-sur-le-lac.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux; ses enfants: Martin (Alexandra Camacho), Patrick (Christiane Gagnon) et Julie (Philippe Bourque); ses cinq petits-enfants: Josh, Alexis, Adrien, Livia et Charles; sa sœur: Linda (Donald Roussel) ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.