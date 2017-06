BEAUDOIN, Yvette Laliberté



Le 17 juin 2017, à la résidence des Jardins du Haut St-Laurent de St-Augustin-de-Desmaures, à l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans et neuf mois, est décédée madame Yvette Laliberté, fille de feu monsieur Joseph Laliberté et de feu madame Yvonne Pagé, épouse de feu monsieur Émile Beaudoin, et sœur de feu monsieur Adrien Laliberté (feu Yvette Savard). Elle a demeuré pendant plus de soixante ans sur la rue St-Jean-Bosco de la paroisse St-Thomas-d'Aquin de Sainte-Foy. Elle fut présidente, pendant plusieurs années, de l'Amicale des anciennes du couvent de St-Roch de Québec ainsi que du cercle Goethe de Québec. La famille vous accueillera à lale jeudi 29 juin 2017 de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses neveux de la famille Laliberté: Jacques (Guyane Bellavance), Pierre, feu Yves (Ginette Massé), feu Jean, feu André; son cousin, Jacques Laliberté (feu Jeannette Émond); ses cousines, dont Hélène de Blois (feu Alexandre Beaudoin), sœur Stella de Blois, SSA, Denise Pagé (Jacques Lemelin) ; sa nièce et son neveu par alliance: Nancy Beaudoin (Raymond Deschenes) de Methuen, Mass., É.-U., Luc-André Beaudoin (Diane Corriveau); ainsi que plusieurs petits-neveux et petites-nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de la résidence Jardins du Haut St-Laurent, aile côté Quartier, pour les bons soins qui lui furent prodigués avec tant d'attention et de dévouement durant tout son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1B 0B8, Tél.: 418-656-4999.