RICHARD, Gilles



À l'Auberge Boischatel, le 20 juin 2017, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Gilles Richard, époux de feu dame Denise Larochelle. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 10h50.et de là au cimetière de St-Louis de Courville. Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gilberte (feu Emile Poitras), Clémence (Henley Robert), feu Yolande (feu Jean-Yves Garneau), Carmelle (Reynald Simard), feu Gilbert, Réjeanne, Suzanne, Jules, Daniel (feu Sylvie Potvin), Yves Larochelle (Marie Dubé) et Francine Larochelle; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3Tél. 418 683-8666