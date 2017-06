Cinq mois après l’attentat: Couillard rencontre les musulmans de Québec

Cinq mois après l’attentat de la grande mosquée de Québec, le premier ministre Philippe Couillard et quelques ministres du gouvernement ont partagé un repas mardi soir avec plusieurs membres de la communauté musulmane.

Cette rencontre attendue avec impatience a eu lieu sous haute surveillance policière au restaurant Aux 2 Violons, de Sillery. Sous une pluie torrentielle, M. Couillard s’est rapidement engouffré à l’intérieur vers 18 h 30.

Le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), Boufeldja Benabdallah, était sur place avec d’autres musulmans qui ont souffert depuis la tragédie.

Le premier ministre Couillard était notamment accompagné des députés André Drolet, Patrick Huot, Raymond Bernier, de même que par les ministres François Blais, Sébastien Proulx et Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.

Labeaume absent

Au moment de mettre sous presse, la rencontre n’était pas terminée et Mohamed Labidi, président du CCIQ, n’a pas voulu commenter.

Le maire Régis Labeaume brillait par son absence mardi soir. Le 20 juin dernier à Montréal, ce dernier a affirmé que la tuerie survenue à la grande mosquée de Québec ne peut être assimilée à du « terrorisme », contrairement aux propos des premiers ministres Couillard et Trudeau.

Le 29 janvier dernier, Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Aboubaker Thabti, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Khaled Belkacemi ont été tués, laissant dans le deuil six veuves et 17 orphelins.