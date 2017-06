Cuisine de rue à Québec: des camions-restaurants en rodage

En raison d’une météo difficile, les camions-restaurants connaissent un départ lent, mais certains propriétaires, toujours en rodage, sont très confiants sur le projet pilote 2017 de cuisine de rue à Québec.

«C’est certain que nous sommes encore dépendants de la météo. Dimanche, nous étions au parc de Notre-Dame-de-la-Garde. Ça s’est plutôt bien passé, mais je ne peux pas dire que ce sont des records de vente», dit Mickaël Garneau, du Chic Shack mobile.

Avec le temps terriblement instable, plusieurs citoyens attendent encore l’arrivée de l’été et les activités de plein air souffrent du manque de soleil.

Par une journée orageuse, les camions-restaurants n’ont pas l’obligation d’être présents à leur emplacement désigné, un fait peut-être mal compris du public. Quatre camions-restaurants n’étaient pas au rendez-vous lundi.

Des défis

«La Saint-Jean est passée et on se demande où est l’été ! Une journée de pluie, je n’ouvrirai pas parce que j’ai des dépenses de 15 $ de l’heure. Mais nous avons eu des bonnes journées», explique Guy Lévesque, de la Saga Cuisine Nomade. À la Base de plein air de Sainte-Foy où ses deux fils cuisinaient lundi, la clientèle n’a pas l’habitude de pouvoir profiter d’un tel service de casse-croûte.

«Les gens ne sont pas au courant. À la fin de l’été, ça devrait être bien. Je suis positif. C’est un pas pire lancement. Je vais pouvoir finir de lettrer mon camion! On a eu des délais très courts», ajoute M. Lévesque, conscient des défis à venir.

Les camions-restaurants choisis par la Ville de Québec peuvent aussi délaisser temporairement les parcs pour couvrir un événement prévu à leur calendrier personnel.

«J’ai eu le commentaire d’un monsieur qui avait une activité avec 70 personnes et nous reprochait notre absence. On ne peut pas deviner. C’est de l’adaptation. Je n’étais pas au courant et j’avais un événement ailleurs à couvrir. C’est plus payant pour nous», explique Guy Lévesque.

Horaire chargé

Le Festival d’été qui pointe à l’horizon devrait toutefois aider la population à plonger dans l’ambiance des vacances en plus de mousser les ventes. Trois des camions-restaurants seront d’ailleurs présents sur les sites.

Jusqu’à maintenant, l’équipe du Food Fighters 504 n’a même pas eu l’occasion de tenter l’expérience urbaine.

«On n’a pas encore eu la chance de sortir faire la rue. On a seulement fait des événements privés. On espère y aller un peu cette semaine, mais on ne sait pas trop pour le moment si nous aurons le temps. La météo n’aide pas, mais juillet sera très occupé», mentionne Phil, l’un des cuisiniers du projet. L’homme d’origine britannique assure que les gens de Québec vont craquer pour son fish and chips.

– Avec la collaboration de Catherine Bouchard

7 camions retenus

Le Chic Shack mobile

Les Recettes Paumées

Food Fighters 504

L’Express Gourmet

Le Côtes-à-Côtes Traiteur

La Saga Cuisine Nomade

Les Délices de la famille Cortina

Des opérateurs optimistes

«Les gens apprivoisent encore tout ça. On se stabilise et nous serons plus présents bientôt.»

– Mickaël Garneau, Chic Shack mobile

«Nous sommes vraiment satisfaits de notre deuxième semaine. La plage Jacques-Cartier s’avère un très bon site, il y a beaucoup d’achalandage. La Ville a été proactive. Nous n’étions pas convaincus de la place attitrée et là, c’est vraiment bien.»

– Évelyne Auger, Côtes-à-Côtes Traiteur

«On ne sait pas ce que ça va donner, mais on n’a pas encore essayé. On reçoit des messages pour savoir si nous serons là. Le camion, ça marche. La réaction est bonne.»

— Phil, Food Fighters 504

«Nous sommes à mettre en place une structure pour les accueillir dans notre système web de réservation de site pour les aider à diffuser leurs informations. Il faut aussi que les gens sachent si les camions sont là. On veut vraiment les aider, on va trouver une façon de les intégrer rapidement.»

– Gaël Cerf, Association des restaurateurs de rue du Québec