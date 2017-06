Déraillement dans le métro new-yorkais: une trentaine de blessés légers

NEW YORK | Une trentaine de personnes ont été légèrement blessées mardi dans le métro new-yorkais lorsque deux wagons ont déraillé à l’approche d’une station de Harlem, ont indiqué les pompiers.

L’accident, qui s’est produit en milieu de matinée sur la ligne A, a vu plusieurs centaines de personnes bloquées plus d’une heure dans les tunnels du métro entre les stations des 135e et 125e rues, a indiqué à l’AFP un porte-parole des pompiers.

«Trente-six personnes ont dû être transportées vers des hôpitaux du quartier, tous des blessés légers», a-t-il indiqué.

«Il a fallu entre une heure et une heure et demie» pour que tout le monde puisse remonter à la surface, a-t-il précisé.

La cause de l’accident, qui continuait à perturber le trafic en fin de journée, n’a pas été immédiatement précisée. Il est «en cours d’investigation», a indiqué la société MTA qui gère les transports en commun new-yorkais.

Selon le nouveau patron de la MTA, Joseph Lhota, cité par la chaîne locale New York 1, le déraillement aurait été précédé par l’activation du frein d’urgence de la rame, pour des raisons encore inexpliquées.

«On roulait à allure normale lorsque soudain, c’était comme un cheval qui se cabre, on a été précipités en haut, en bas, de tous les côtés», a raconté un voyageur à New York 1.

«Les gens paniquaient, se levaient, en pleurant et en priant à voix haute, c’était très traumatisant», a ajouté un autre.

La panique a notamment été causée par la fumée qui emplissait le tunnel. Selon M. Lhota, elle aurait été provoquée par des détritus qui jonchaient la voie et ont pris feu avec l’accident.

Celui-ci risque d’alimenter une polémique croissante sur l’état du métro new-yorkais - l’un des plus chargés au monde avec plus de 5,6 millions de voyages en moyenne quotidiennement - et son besoin de rénovation.

Le gouverneur de l’État de New York, le démocrate Andrew Cuomo, qui est responsable de la MTA, a promis de s’attaquer aux raisons structurelles pour lesquelles les retards et incidents semblent s’accumuler, suscitant un nombre croissant de plaintes d’usagers.

M. Cuomo compte notamment sur le tout récent retour aux manettes de la MTA de Joseph Lhota, qui avait supervisé avec succès la remise en marche du métro après l’ouragan Sandy en 2012, pour remettre le système en bon état de marche.