Deux distinctions pour Roue Libre

La Jeune Coop Roue Libre, du Cégep Garneau a reçu, le 14 juin dernier lors du 19e Gala du défi OSEntreprendre au Palais Montcalm, deux distinctions, soit celle du Lauréat collégial (Catégorie projet collectif, prix d’une valeur de 3000 $) ainsi que le prix Coup de cœur coopératif (Fondation pour l’éducation à la coopération, d’une valeur de 2000 $). La soirée mettait à l’honneur la passion et l’audace d’une relève entrepreneuriale dynamique et diversifiée provenant des 17 régions du Québec.

Anciens du Louis-Hébert

Photo courtoisie

Quelques anciens du restaurant Le Louis- Hébert, de la Grande-Allée, se sont réunis récemment pour fêter le départ à la retraite de Jean-Louis Canet après 19 ans de loyaux services dans le monde de la restauration à titre de serveur. Jean-Louis (2e sur la photo ci-dessus à partir de la droite), qui en profite pour remercier ses patrons et ses clients, va profiter des prochaines années pour s’occuper de lui et pédaler, notamment dans les Pyrénées.

Le Grand Parcours

Photo courtoisie

La Fondation du CHU de Québec a tenu, le 19 juin dernier, son 2e Grand Parcours (golf et vélo) au profit de l’humanisation des soins du Nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec-Université Laval. L’activité a généré des profits nets de 133 000 $. Dans l’ordre habituel : Me Luc de la Sablonnière, président du comité organisateur du Grand Parcours; Gaston Bédard, président du CA, CHU de Québec-Université Laval; Mario Simard, VP du conseil régional Québec-Est, Mouvement Desjardins; Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction, Fondation du CHU de Québec; Gertrude Bourdon, PDG, CHU de Québec-Université Laval; Ross Gaudreault, président du CA, Fondation du CHU de Québec, et Danielle Roberge, responsable du volet vélo.

Accommodation Chalou, 25 ans

Photo courtoisie

C’est en présence d’une centaine d’invités, à la brasserie La Voie Maltée à Québec, que Jean-Guy Tremblay, fondateur de l’Accommodation Chalou de l’avenue Lapierre, à Saint-Émile, a célébré le 25e anniversaire de ce dépanneur très impliqué dans son son milieu. Sur la photo, M. Tremblay et ses deux fils Louis et Charles Tremblay, Louis étant le président de l’Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sylvie Fréchette (photo), ex-nageuse synchronisée, médaille d’or à Barcelone, conférencière, 50 ans... Tobey Maguire, acteur américain, 42 ans... Pascal Bussières, comédienne et actrice, 49 ans... Isabelle Adjani, actrice française, 62 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 juin 2016. Bud Spencer (photo), 86 ans, acteur italien et l’une des figures les plus importantes ttdu western-spaghetti... 2015. Boris Shilkov, 87 ans, patineur de vitesse russe. 2014. Bobby Womack, 70 ans, chanteur, guitariste et compositeur américain de soul et de R&B... 2012. Jean Guilda, 88 ans, artiste travesti.