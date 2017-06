Du surf et de la planche à pagaie à Montréal

De part et d’autre des rapides de Lachine ou parfois en plein dedans, de plus en plus de surfers et d’adeptes de la planche à pagaie s’en donnent à cœur joie.

Il y a sept ans, quand je me suis initié à la planche à pagaie à l’école KSF dans l’arrondissement LaSalle, c’était le début de la vague.

L’école n’a cessé de progresser avec son ­fondateur Hugo Lavictoire, un pionnier du surf de rivière et de la planche à pagaie au Québec.

Sur la vague Photo courtoisie Pour s’initier au surf de rivière, une vague roulante est idéale pour y rester plus longtemps. La vague à Guy, pas trop forte mais juste assez, est un classique.

​ Un cours d’initiation de trois heures y est offert. Durant une même journée ou à un autre moment, on peut poursuivre avec un autre cours à la fameuse vague d’Habitat 67, au parc de la Cité-du-Havre.

En eau calme Photo courtoisie Aussi connue sous le nom de SUP (Stand up paddle), la planche à pagaie fait l’objet d’un cours d’initiation pour maîtriser notre équilibre et devenir à l’aise plus rapidement.

​ À l’école KSF, un cours pour débutant d’une durée de trois heures se termine par une descente de deux kilomètres sur le Saint-Laurent. Après un trajet en eau calme à partir du bassin du parc des Rapides, on passe le rapide de la vague à Guy avec excitation.

​ Balades en groupe le jour ou au coucher du soleil, yoga et conditionnement physique sur la planche, les plaisirs sont variés.

​ Au fait, pour une deuxième année, Montréal deviendra Hawaï pour la communauté des surfers et des planchistes à l’occasion du MTL SUP FEST. Quand? Les 12 et 13 août. Les non-initiés sont bienvenus.

École KSF Photo courtoisie En métro: station de l’Église puis autobus Initiation: 6 lieux à ­Montréal, dont le fleuve à LaSalle Exemple de tarif: de 50 $ à 70 $/3 heures www.ksf.ca

