DAGNAULT, Diane



Après un combat de plusieurs semaines Diane s'est éteinte ce 22 juin 2017 à l'âge de 71 ans. La famille recevra les condoléances en présences des cendres à lade 16h à 18h.Fille de feu Lauriette Chabot et de feu Aimé Dagnault, elle laisse en deuil sa sœur Lise (Yvan Robitaille), son frère Guy (France Gaboury), ses nièces: Marïke Robitaille (Robin Pelletier), Alexi et Malorie Pelletier, Chloé Dagnault (Frédéric Dubeau), Thomas et Léo Dubeau; ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les médecins et le personnel soignant des soins palliatifs de l'hôpital Saint-Sacrement. À la mémoire de Diane, faire un don à la Fondation du CHU de Québec : www.fondationduchudequébec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.