Fleury, l’as de Vegas

Comme la majorité des équipes d’expansion, les Golden Knights de Vegas ne participeront probablement pas aux séries éliminatoires à leur première saison, mais ils ont déjà un as de cœur dans leur manche en Marc-André Fleury, qui sera vraisemblablement le visage de l’équipe.

On s’y attendait, mais Fleury est vraiment une belle capture pour le directeur général George McPhee et ça tombe au bon moment car il vient de redorer son blason en gagnant sa troisième coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh.

Si l’expansion avait eu lieu l’an dernier, le moment n’aurait pas été aussi magique car le gardien de Sorel-Tracy venait de vivre une grande déception en perdant son poste aux mains du jeune Matt Murray. Cette année, il a gagné 9 des 16 matchs éliminatoires des Penguins dans leur deuxième parcours triomphal d’affilée et il peut se présenter à Las Vegas la tête haute.

À Las Vegas pour y rester

Je ne me souviens pas d’une équipe d’expansion ayant repêché un gardien aussi réputé. En 1993, les Panthers de la Floride avaient mis la main sur un gardien de qualité en John Vanbiesbrouck, mais Nashville en 1998, Atlanta en 1999, ainsi que Columbus et Minnesota en 2000 n’ont pas eu la main aussi heureuse.

Les Predators et le Wild avaient brièvement eu les droits sur Mike Richter et Mike Vernon respectivement, mais ils n’ont jamais joué pour eux. En 1992, les Sénateurs d’Ottawa avaient jeté leur dévolu sur Peter Sidorkiewicz et Mark Laforest, alors que le Lightning de Tampa Bay avait choisi Wendell Young et Frédéric Chabot.

On peut dire que les Golden Knights sont gâtés avec l’acquisition deFleury, et le propriétaire, Bill Foley, est tellement emballé qu’il a dit que Fleury est à Las Vegas pour y terminer sa carrière. Il sera leur tête d’affiche.

Fleury apporte de la crédibilité avec ses trois bagues de la Coupe Stanley et il projette une belle image. Je savais qu’il était apprécié par ses coéquipiers, mais après avoir suivi la finale, je dois dire que je suis surpris de voir à quel point il est aimé et respecté. Il n’a que des amis à Pittsburgh et tout le monde veut se défoncer pour lui, incluant Sidney Crosby.

Si Fleury n’était pas gardien, je suis convaincu qu’il serait le capitaine de l’équipe. Il va apporter énormément dans le vestiaire et il sera bien secondé devant le filet par Calvin Pickard, qui était au Colorado. Joe Sakic m’a dit énormément de bien de Pickard. Jean-François Bérubé sera vraisemblablement le troisième gardien et ça serait mieux pour lui de jouer 60 matchs dans la Ligue américaine plutôt que 10 ou 15 dans la LNH.

Beaucoup de travail en vue

Fleury est souvent à son mieux lorsqu’il reçoit beaucoup de tirs et avec la brigade défensive actuelle des Golden Knights, il aura de l’ouvrage et il en est conscient. La beauté de la chose, c’est qu’il semble embrasser le défi qui l’attend.

Lorsque tu as été un gardien numéro un pendant toute ta carrière, que tu deviens numéro deux, et que tu as la chance de redevenir numéro un, tu apprécies l’opportunité.

Je le sais parce que je suis passé par là deux fois dans ma carrière, soit au Colorado et au Minnesota. Une chose est certaine, Fleury a eu le temps de se préparer car ça fait longtemps qu’on parle de lui comme du futur gardien des Golden Knights.

Je ne m’attends pas à ce que les Knights soient une menace, mais ils auront une équipe respectable et leur avantage local très particulier jouera en leur faveur contre n’importe quelle équipe qui les prendra à la légère ou dérapera sur la Strip.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

entrefilets

L’ère McDavid

Photo d'archives

La soirée des honneurs a consacré Connor McDavid comme le meilleur joueur de la LNH. Je m’attendais à ce que le jeune prodige gagne le trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe devant Sidney Crosby et Sergeï Bobrovsky, mais j’avoue que je suis un peu surpris qu’il ait gagné le trophée Ted-Lindsay. Ce trophée est remis à celui que les joueurs de la LNH considèrent comme le meilleur de leur groupe et habituellement, les vétérans ont la faveur de leurs pairs. Les joueurs ont toutefois préféré McDavid à Crosby et ça démontre à quel point l’étoile des Oilers est respectée malgré son jeune âge. Lorsque j’avais gagné le Hart en 2002, j’étais le nouveau venu et les joueurs m’avaient placé au 3e rang pour le trophée NHLPA qui ne portait pas encore le nom de Lindsay. Patrick Roy avait fini au 2e rang.

Les choix du Canadien

Photo d'archives

Je ne connais pas assez les joueurs amateurs pour commenter les choix de repêchage du Canadien, mais je suis déçu qu’ils n’aient sélectionné aucun Québécois. Après l’acquisition de Jonathan Drouin, je suppose que la pression de repêcher un Québécois était moins forte qu’en 2009, alors qu’ils avaient choisi Louis Leblanc au 1er tour. C’est décevant aussi de voir que seulement neuf Québécois ont été repêchés au total. Je ne crois que le Canadien doive absolument sélectionner un Québécois au 1er tour, mais il y a certainement une opportunité à quelque part dans les rondes suivantes.

Radulov, Markov, Price...

Photo d'archives

On a tous hâte de voir la suite des choses en ce qui concerne le Canadien. Ça ne regarde pas bien dans le dossier Alexander Radulov, mais je ne suis pas inquiet en ce qui concerne Andreï Markov. Le dossier Carey Price n’est peut-être pas aussi simple qu’il en a l’air, mais on sait que ça va coûter cher et toutes les options sont envisageables de ce côté, mais il reste encore du temps. Ça ne doit pas absolument être réglé cet été.