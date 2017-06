Gros contrat pour Vlasic?

Après plus de 800 matchs dans la Ligue nationale de hockey, Marc-Édouard Vlasic peut revendiquer le statut de défenseur élite.

Pour cette raison, le Québécois s’attend à signer dans un avenir rapproché le contrat le plus important de sa carrière.

«Ça devrait être mon meilleur contrat. J’aime San Jose, alors je cherche une entente à long terme», indique Vlasic en entrevue à TVA Sports.

D'ailleurs, même s'il ne deviendra joueur autonome qu’à l'été 2018, Vlasic et les Sharks négocient déjà.

«Les discussions vont bien. Il y a une ouverture des deux côtés, alors ça commence bien», précise-t-il.

Comme Burns?

La situation contractuelle de Vlasic ressemble à celle de son coéquipier Brent Burns.

L’an passé, le flamboyant défenseur en était à sa dernière année de contrat. Et en novembre dernier, les Sharks et lui se sont entendus sur une prolongation de contrat jusqu'en 2024 à raison de 8 millions $ par saison.

Même si Vlasic n'a pas dévoilé ses demandes, son prochain contrat devrait ressembler drôlement à celui de Burns.

«J’aimerais moi aussi avoir un contrat de huit ans. Ça me ferait 20 ans avec les Sharks, ce qui serait super. J'ai dit aux Sharks que je voulais un contrat à long terme et la réponse est assez positive jusqu’à maintenant», soutient-il.

Que faire avec Thornton et Marleau?

Avec en tête le dossier Vlasic, le directeur général des Sharks, Doug Wilson, doit aussi penser à ce qu'il fera avec Joe Thornton et Patrick Marleau, deux joueurs autonomes de 37 ans qu’il pourrait être obligé de sacrifier.

«Tout est relié. Le nouveau contrat de Burns entre en vigueur cette année et des joueurs comme Martin Jones et Tomas Hertl auront besoin de nouveaux contrats en 2018, comme moi. C'est un casse-tête, car Marleau et Thornton veulent des ententes de trois ans», explique Vlasic.