Ils veulent brûler des drapeaux du Canada

Des groupes anticolonialistes et anti-impérialistes veulent déranger le déroulement de la fête du Canada à Montréal, allant jusqu’à brûler des drapeaux unifoliés et s’attaquer à des symboles canadiens.

Le Service de police de la Ville de Montréal est au courant de cet appel à la manifestation lancé par la Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC-Montréal).

Le SPVM ne prend pas ses intentions à la légère et se dit « prêt à absorber un grand nombre de manifestants ».

« On se prépare à toute éventualité lorsqu’il y a une manifestation, précise Marc Charbonneau, inspecteur à la division de planification opérationnelle du SPVM. Ils ont le droit de manifester, mais on souhaite que ça se passe correctement. [...] On ne laissera pas des gestes répréhensibles se causer et on va agir en conséquence. »

« Si à un moment ça n’est plus pacifique et sécuritaire, on se doit d’intervenir et d’y mettre fin », ajoute-t-il.

Des constats d’infraction pourraient être remis et on pourrait procéder à des arrestations, selon la gravité des gestes commis.

« Partout autour de nous, il y a des symboles du colonialisme canadien : les bâtiments de l’armée canadienne, les canons et autres symboles et des musées militaires, les bureaux du gouvernement, les magasins de la Compagnie de la Baie d’Hudson, les prisons, les tribunaux, les parlements, les hôtels de ville, les bureaux du SCRS [Service canadien du renseignement de sécurité] et de la GRC, etc. Faisons preuve de créativité ! », écrit la CLAC-Montréal. L’action est endossée par huit autres groupes, peut-on constater sur l’invitation via internet.

« Feu de camp »

Les participants sont invités samedi à aller à la place d’Armes. Sous forme « d’activité amusante à faire » avec vos amis, on enjoint aux gens d’arracher tous les drapeaux du Canada et du Québec.

« Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec, après, comme un feu de camp. Défi supplémentaire : remplacez les drapeaux arrachés par des drapeaux noirs », spécifie-t-on.