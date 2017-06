La Couronne veut éviter l’expulsion d’un meurtrier allégué

La Cour d’appel entendra plus tôt que prévu la demande de nouveau procès pour un meurtrier allégué qui s’en est sorti en raison des délais déraisonnables, même si sa déportation est prévue pour la semaine prochaine.

« Si Sivaloganathan Thanabalasingham devait regagner le Sri Lanka, aucune mesure coercitive de retour au Canada ne pourrait être envisagée, [les deux pays] n’étant pas partenaires d’extradition», s’inquiète Me Christian Jarry de la poursuite, qui espère que le meurtrier allégué soit finalement jugé.

Le meurtrier allégué n’a toutefois pas pu profiter de l’air libre, puisqu’il a été maintenu en détention pour « grande criminalité ». Comme il n’est pas canadien et qu’il a été condamné pour des violences conjugales, un ordre d’expulsion a été émis.

S’il s’opposait d’abord à une telle expulsion, il a cependant fait volte-face, demandant ainsi à quitter le pays « le plus rapidement possible ».

Son expulsion est prévue pour la semaine prochaine, mais la Couronne a espoir de le traîner devant la justice, en contestant l’arrêt des procédures devant le plus haut tribunal du Québec.

« Le principe [de l’arrêt Jordan] est clair, mais dans son application, on sent un certain flottement chez les décideurs des cours inférieures », a noté la juge Nicole Duval Hesler mardi.