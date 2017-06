Netflix rattrapé par la réalité

Après avoir passé plusieurs années à cultiver une feuille de route quasi immaculée, Netflix a officiellement perdu son aura d’invincibilité en confirmant la disparition de trois séries.

Les premières annulations sont survenues au début du mois. Les victimes? Sense8 et The Get Down. Les raisons évoquées pour justifier le départ des deux superproductions n’ont surpris personne: trop gros budget, public trop petit. Quelques semaines plus tard, on apprenait la mort d’une autre série qui avait déplu à plusieurs critiques: l’insupportable Girlboss.

Ce trio d’annulations est certainement venu entacher la moyenne au bâton de service de vidéo sur demande américain, qui frôlait pourtant la perfection. Il nous a aussi rappelé qu’en dépit des apparences, Netflix répond aux mêmes règles que n’importe quel télédiffuseur: quand une série n’attire pas assez de gens, elle doit prendre le bord.

Retour sur terre

Mais contrairement aux chaînes de télévision conventionnelles, qui voient leurs cotes d’écoute décortiquées, analysées et commentées chaque jour sur Internet, les résultats d’audience de Netflix demeurent secrets. Voilà sans doute pourquoi la compagnie semblait intouchable jusqu’à tout récemment. Les seules informations qui filtraient concernaient les budgets faramineux des séries qu’elle produit: 17 millions $ par épisode pour The Crown, 13 millions $ pour The Get Down, 12 millions $ pour Sense8, etc. Ses ambitions semblaient illimitées.

Or, les annonces de débranchement ramènent tout le monde sur terre... tout comme les critiques mitigées des dernières saisons de House of Cards et Orange is the New Black, ses deux séries phares autrefois considérées comme des valeurs sûres. Loin de faire l’unanimité, ces dernières peineront sans doute à faire des vagues lors des prochaines cérémonies de remise de prix.

Une force malgré tout

Netflix demeure toutefois une force au royaume du divertissement. Mise en ligne jeudi, sa plus récente offrande, Glow, qui retrace la naissance d’une émission de lutte féminine au milieu des années 1980, semble être vouée à un joli succès. Ce printemps, la série 13 Reasons Why est devenue un véritable phénomène, et plusieurs font déjà les 100 pas en attendant le retour de Stranger Things, prévu le 31 octobre.

Un mois de juin difficile

Trois productions originales de Netflix ont été débranchées au cours du dernier mois.

Photo courtoisie

Sense8 : Cette ambitieuse série de science-fiction créée par Lana et Lilly Wachowski (La Matrice) raconte l’histoire de huit personnes à travers le monde dont les esprits se retrouvent tout d’un coup connectés entre eux. (2 saisons)

Photo courtoisie

The Get Down : Créée par Baz Luhrmann (Moulin Rouge), cette série musicale retrace la naissance du hip-hop aux États-Unis. (1 saison)

Photo courtoisie

Girlboss : Cette comédie inspirée du roman autobiographique #GIRLBOSS de Sophia Amoruso relate la montée d’une jeune entrepreneure. (1 saison)