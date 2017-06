On connaît enfin le prix de la Honda Civic Type R

Ça y est, la Honda Civic Type R arrive au Canada. Et à partir du 14 juillet, les premiers exemplaires du pays pourront finalement être vendus.

Et après des mois de rumeurs et de suppositions, Honda Canada a dévoilé le prix de sa nouvelle Honda Civic sur les stéroïdes. Pour 2017, la Civic Type R sera vendue à partir de 40 890$, sans les frais de transport et préparation.

Civic Type R Honda

Il s’agit là d’un prix très similaire à celui de ses rivales les plus proches. À titre comparatif, la Volkswagen Golf R est affichée à 40 695$ alors que la Subaru WRX STI peut être à vous pour 39 495$.

La grande différence est que contrairement à ses concurrentes, la Honda Civic Type R n’est pas équipée d’une traction intégrale. Elle fait plutôt appel à un système à roues motrices avant, une caractéristique qui pourrait sans doute venir jouer contre elle, surtout à prix égal avec la Golf R et la WRX STI.

Reste qu’avec un moteur turbocompressé de 2,0 litre développant 306 chevaux et 295 livres-pied, la Civic Type R ne manquera pas d’arguments pour se faire désirer.

Civic Type R Honda

Véritable voiture de puriste, la Type R ne sera disponible qu’avec une transmission manuelle à six rapports. Pas d’automatique au menu.

Civic Type R Honda

Une consommation d’essence impressionnante

Tant qu’à annoncer le prix de sa nouvelle bagnole, Honda en a profité pour dévoiler ses cotes de consommation de carburant, et force est d’admettre qu’ils sont plutôt impressionnants à 10,6 L/100 km en ville et à 8,3 L/100 km sur route.

Pour un bolide capable de traverser le circuit de Nürburgring en 7:43.8, avouez que ce n’est pas mal du tout!