Pyjama pour la nuit... et le jour

Le courant loungewear bat toujours son plein et n’est plus uniquement réservé à l’intimité et au confort de son chez-soi. Après les multiples déclinaisons de la robe nuisette, voilà que le pyjama devient la pièce maîtresse de la tendance. Mais comment porter son pyjama à l’extérieur de la maison ? Et surtout, quel pyjama peut passer de la nuit au jour ? Gigi Hadid et Elle Fanning ont réussi des looks qui mettent de l’avant les quelques règles à suivre.

1. Dénichez un modèle en soie ou taillé dans une matière soyeuse.

2. Préférez des teintes riches plutôt que les pastels.

3. Choisissez une couleur unie, des rayures ou un imprimé graphique, mais évitez les motifs ludiques.

4. Optez pour peu d’accessoires. Jouez la carte de la simplicité avec votre coiffure et votre maquillage.

5. Essayez l’approche désinvolte plutôt que sexy. Gigi Hadid Photo WENN.com Si vous optez pour des sandales à talons hauts, ayez une approche nonchalante dans le stylisme. Tout comme Gigi Hadid ou comme Hélène Bourgeois-Leclerc dans ­District 31, défaites le premier bouton et glissez un côté de votre blouse dans votre pantalon. Le moment est aussi parfait pour enfiler vos mules. Le look ­« pantoufle de ville » est un des styles forts de la saison. Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie