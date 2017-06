Seule avec quatre enfants du jour au lendemain

Une mère de la Rive-Sud qui a subitement perdu son mari et le père de ses quatre enfants durant une course à pied se demande maintenant comment poursuivre leurs rêves seule depuis qu’ils se sont effondrés avec lui il y a deux semaines.

« C’était la vie que je voulais mener et, des fois, je me dis que c’était peut-être trop parfait, que ça nous arrive parce qu’on avait trop une belle vie. Tout était facile avec lui », confie pleine de candeur la veuve de 34 ans, tout en allaitant sa petite fille de 3 mois.

Le 11 juin dernier, son mari Josué Fortin­­­ prenait part à une course de 14 km à Sainte-Catherine, en Montérégie. L’homme de 35 ans s’est effondré à trois kilomètres de l’arrivée et les secours n’ont rien pu faire pour le sauver.

Les causes exactes doivent encore être déterminées par le coroner, ce qu’attend Sandra Griffin avec impatience.

Pendant la course, elle préparait un barbecue pour leurs proches et leurs amis, qui devait avoir lieu à la maison plus tard, lorsque des policiers sont arrivés. « Ça ne se pouvait tellement pas, c’est impossible, tu ne peux pas partir, courir et mourir comme ça », lance la nutritionniste.

Peine pour lui

« Josué disait souvent aux enfants qu’on mangeait bien et qu’on faisait de l’exercice pour rester avec eux le plus longtemps possible », dit Mme Griffin. « J’ai plus de peine pour lui dans tout ça, car il ne verra plus ses enfants. Nous, on va survivre, mais pour lui, c’est fini », poursuit-elle avant de fondre en larmes.

Elle a à peine réussi à garder la tête hors du tourbillon de paperasse pour lequel elle n’était aucunement préparée. Le couple n’avait pas de testament, par exemple, et elle ignorait même les quatre chiffres pour déverrouiller le téléphone cellulaire de son mari.

Vendredi dernier, ils devaient partir tous les six visiter le Canada avec les enfants âgés de 3 mois à 7 ans. Tous les terrains de camping jusqu’à Vancouver étaient réservés, même les bagages étaient prêts, ajoute-t-elle avec un pincement au cœur.

Elle compte partir au Saguenay, d’où le couple est originaire, afin que leurs quatre enfants soient entourés de leurs nombreux cousins pour l’été. « Pour l’instant, la vie continue pour eux. Ma plus vieille m’a dit que quand elle joue, elle n’y pense pas, mon fils est allé toucher son père au salon [funéraire] », raconte-t-elle.

Deuil de tout

Elle appréhende énormément son quotidien sans l’aide constante que lui apportait son mari, un homme qui aidait sans compter.

« La piscine, tondre la pelouse, c’était lui qui faisait ça, va falloir je l’apprenne, même si pour l’instant, ça fait la file pour le tondre, mon gazon », dit-elle, touchée par le soutien de ses voisins.

Elle compte aussi garder sa bruyante sécheuse en souvenir des fois où Josué Fortin avait essayé de la réparer.

« C’est le deuil de tout. Josué était la personne que j’avais choisie pour passer le restant de ma vie. On parlait de nos plans de retraite, de comment élever les enfants, on voulait avoir une maison de campagne. On n’aspirait à rien d’autre », confie Mme Griffin.

Les morts subites restent très rares disent les experts

Les cardiologues assurent que le risque de mourir subitement en pratiquant un sport reste minime et qu’il ne devrait pas freiner les gens de rester en bonne forme physique.

« Les risques de mourir sont inférieurs à 1 patient sur 100 000 et les bénéfices de l’entraînement sont nettement plus importants », plaide la cardiologue Anique Ducharme, de l’Institut de cardiologie de Montréal.

Sans pouvoir se prononcer hors de tout doute, la médecin souligne que les morts subites dans la trentaine, comme celle de Josué Fortin, sont souvent dues à des malformations ou à des maladies coronariennes héréditaires inconnues.

« C’est tragique, ce sont des jeunes, en bonne santé », renchérit son collègue Paul Poirier, de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

Photo courtoisie

Ces dernières années, ajoute-t-il, les experts ont dénombré 59 cas de mort subite lors de marathons aux États-Unis, ce qui est très peu, comparativement aux centaines de millions de participants à ces événements.

Le cardiologue souligne que, malheureusement, lorsque des personnes de moins de 40 ans s’effondrent durant un exercice physique comme un marathon, moins de 7 % d’entre eux sont réanimés avec succès.

« C’est parce que c’est lié à un problème cardiaque, de structure, que tu ne vois pas venir du tout », dit-il.

Dépistage

Le dépistage de masse pour les malformations n’est pas efficace, selon lui.

« Ce serait fou raide », poursuit-il, si tout le monde décidait d’aller consulter un cardiologue pour déceler un problème qui risque de ne pas exister.

L’important, selon lui, est d’être attentif aux symptômes:

« Les palpitations, les sensations de perte de conscience et de perte d’énergie, les douleurs dans le thorax », énumère-t-il.

« Il y a un certain paradoxe du sport, qu’une activité vraiment vigoureuse et intense peut augmenter de façon ponctuelle les risques de mort subite, mais que les bénéfices à long terme sont nettement supérieurs », ajoute quant à elle la Dre Ducharme.