Style au passage: Milt Stegall

Les complets à motifs classiques comme le tartan, le prince-de-galles ou le pied-de-poule sont présents saison après saison. ­Généralement, ce sont plutôt les coupes qui changent... Pour le printemps-été 2017, on a remarqué beaucoup de silhouettes décontractées et de pantalons trop courts. Ce look signé Lanvin en est le parfait exemple! On aime toutefois ­davantage le stylisme plus élégant et ­facile à porter de l’ex-joueur de football. Surtout avec l’ajout du nœud papillon surdimensionné, une tendance que le designer ­Alessandro Michele a beaucoup exploité chez Gucci cette ­saison. On termine en vous ­disant que c’est le bon ­moment d’investir dans un complet à carreaux, car ils ­seront très en vogue l’automne prochain, si on se fie à Thom Browne, Dries Van Noten et Calvin Klein!