Trois ans de prison pour avoir tué son meilleur ami dans un accident

OTTAWA – Un jeune homme d’Ottawa a écopé de trois ans de prison, mardi, en lien avec un accident de voiture qui a coûté la vie à son meilleur ami en avril 2015.

Selon le «Ottawa Citizen», Ryan Smith, aujourd’hui âgé de 25 ans, avait passé la soirée avec son ami Teague McEwen à jouer à des jeux vidéo, avant d’aller prendre un verre dans un bar. Tous deux se connaissaient depuis la sixième année du primaire.

Au retour, Ryan Smith, qui conduisait la voiture à bord de laquelle prenait place son ami, roulait à plus de 110 km/ dans une zone de 80 km/h sur un rang de campagne lorsqu’il a perdu la maîtrise du véhicule dans une courbe et fini sa course dans un poteau.

Une semaine avant l’accident, Teague McEwen avait appris qu’il allait être père. «Je souhaite continuellement que Dallin puisse connaître son vrai père et qu’il n’ait pas à apprendre à le connaître seulement par les histoires qu’il se fait raconter», a confié la petite amie de Teague, Amanda Wilson, en cour.

Le conducteur a peiné à contenir ses émotions devant le tribunal. «De savoir, pour le reste de ma vie, que j’ai pris celle de Teague, mon meilleur ami, je me sens brisé. Je suis réellement, du plus profond de mon cœur, vraiment désolé», a-t-il confié.

Ryan Smith a été trouvé coupable de conduite dangereuse causant la mort. En plus des trois années à purger en prison, il sera aussi sous le coup d’une interdiction de conduite de trois ans.