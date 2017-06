Trop c’est comme pas assez

Le baseball est un sport féru de statistiques et mon collègue

Rodger Brulotte le mentionne souvent: «Les statistiques, c’est pour les comptables!»

Et depuis quelques années, les analystes du sport national des Américains en ont trouvé de nouvelles.

En ce qui me concerne, les statistiques, c’est un peu comme la tarte au sucre. Si on en mange trop, on risque une indigestion.

Il y a des statistiques de base. Comme la moyenne au bâton, les circuits et les points produits pour un frappeur ou encore la fiche victoire-défaite et la moyenne de points mérités d’un lanceur.

Il est aussi intéressant de savoir la distance parcourue par la balle sur un coup de circuit... surtout s’il a été frappé par Aaron Judge ou Giancarlo Stanton.

Mais vous importe-t-il de savoir que la balle a voyagé à 120 milles à l’heure quand elle a quitté le bâton de Judge? Ou encore à quel angle la balle a quitté son bâton pour atterrir dans les gradins?

Il y a également des gens qui veulent connaître la probabilité qu’une balle frappée en hauteur vers le champ extérieur soit captée ou encore le nombre de rotations qu’une balle effectue lorsqu’elle quitte la main du lanceur.

Et vous, cela vous importe?

Les lancers

Issu du monde de la radio et maintenant dans l’univers de la télé, je reconnais que la trajectoire d’un lancer peut, à l’écran, identifier plus facilement le genre de tir que vient d’effectuer un lanceur.

À la radio, seul le descripteur peut le faire et, entre vous et moi, l’auditeur ne saura jamais s’il a raison ou s’il s’est trompé.

Mais le téléspectateur moyen peut-il vraiment voir la différence entre une rapide coupée et une glissante? Différencier un changement de vitesse d’une balle fronde? Identifier correctement une rapide à quatre coutures d’une rapide à deux coutures?

Si la télé offre une reprise au ralenti, peut-être, mais encore.

Les lancers de base sont: rapide, glissante, courbe, changement de vitesse, balle papillon et balle fronde. Chacun de ces tirs est facilement identifiable par un amateur de baseball.

Quant à toutes les variantes de ces lancers, j’en doute.

L’important, le résultat

En ce qui me concerne, l’important, c’est ce qui en résulte: un coup sûr, un retrait sur trois prises, une balle au sol ou un ballon.

Il est toutefois intéressant de savoir qu’un lanceur obtient la majorité de ses retraits sur des balles frappées au sol ou en hauteur et qu’il est un artilleur en quête de retraits sur trois prises. Ou encore s’il cherche à forcer le frappeur à se retirer lui-même.

L’amateur doit sûrement apprécier qu’un analyste lui dise que tel ou tel lanceur connaît une baisse de régime une fois qu’il approche le cap des 100 lancers ou encore que tel lanceur de relève est un spécialiste contre un frappeur gaucher ou non un droitier. Ou encore qu’un releveur est en mesure de lancer plus d’une manche ou non.

Par contre, les succès ou les insuccès d’un lanceur contre telle ou telle équipe peuvent, ne l’oublions pas, varier d’une saison à l’autre. Le lanceur a-t-il progressé ou régressé depuis un an ou deux? Ou encore, la formation qu’il affronte aligne-t-elle les mêmes joueurs?

Autant d’éléments qui doivent entrer en ligne de compte lorsqu’on parle de statistiques.

Un match unique

Lors du premier match du programme double du 24 mai 1928 entre les Yankees de New York et les A’s de Philadelphie, on dénombrait 12 joueurs qui éventuellement se retrouver au Temple de la renommée.

Les Yankees alignaient Babe Ruth, Lou Gehrig, Tony Lazzeri et Léo Durocher qui, lui, a été admis au temple comme gérant et non comme joueur, tandis que le releveur Wayte Hoyt était dans l’enclos.

Les A’s, eux, pouvaient compter sur Ty Cobb, Tris Speaker, Mickey Cochrane et Lefty Grove. Au cours du match, Jimmy Foxx, Al Simmons et Eddie Collins ont tous trois été utilisés comme frappeur suppléant.

Un âne pour Zack Cozart ?

Vous aimez les cadeaux inusités? Si jamais Zack Cozart, l’arrêt-court des Reds, mérite un poste au sein de l’équipe d’étoiles de la Ligue nationale, son coéquipier Joey Votto va lui en offrir un. Un âne!!!

Cozart avoue aimer cet animal et bien qu’il ne possède pas un endroit pour le garder, Votto lui en a promis un. Un cadeau dispendieux? On estime qu’il en coûte environ 895 $ annuellement pour l’entretien d’un âne en plus de quelque 400 $ au départ pour l’achat d’une mangeoire et d’un seau pour ses excréments.

Valenzuela : du jamais-vu

Lorsque Fernando Valenzuela a fait ses débuts avec les Dodgers de Los Angeles, la «Fernandomania» s’est emparée de partisans. Et pour cause. Car le gaucher originaire du Mexique devait accomplir un exploit qui, jusqu’ici, n’a jamais été réédité.

En 1981, Fernando a mérité le titre de recrue de l’année et le trophée Cy-Young en vertu d’une fiche de 13-7 et une moyenne de points mérités de 2,48 en 25 départs. Et pour couronner cette saison unique, Valenzuela devait devenir le premier joueur à obtenir en arbitrage un salaire d’un million de dollars.

Don Newcombe, un pionnier

Jackie Robinson a été le premier Afro-Américain dans le baseball majeur et peu de gens savent qu’un de ses coéquipiers, Don Newcombe, a aussi été un pionnier dans ce domaine. En effet, Newcombe a été le premier lanceur afro-américain à mériter le trophée de recrue de l’année, le Cy-Young, en plus d’être proclamé le joueur le plus utile à son équipe.

Le grand droitier, qui a terminé sa carrière avec un dossier de 149-90, a été la meilleure recrue en 1949 avec sa fiche de 17-8 et une MPM de 3,17 tandis qu’en 1956, il a mérité le Cy-Young et a été nommé joueur le plus utile avec un rendement de 27-7 et une moyenne de points mérités de 3,06.