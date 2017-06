Un coach de baseball met le feu au terrain pour le faire sécher

Le manque de jugement d’un entraîneur de baseball mineur à Châteauguay lui aura coûté son poste en fin de semaine lorsqu’il a décidé de mettre le feu au sable du terrain pour faire sécher le gazon détrempé.

«C’est une idée à proscrire. Tu ne fais pas ça, mettre le feu dans un lieu public, devant tes joueurs en plus, s’exclame François Vachon, président de l’Association de baseball mineur de Châteauguay. Comme il y a enquête sur lui [pour son geste], il est suspendu et ne reviendra pas comme entraîneur.»

Deux bidons d’essence

Vers 11 h samedi, au parc Yvan-Franko, l’entraîneur de l’équipe bantam de Châteauguay, dont nous n’avons pas l’identité, ne voulait pas annuler la partie en raison des conditions du terrain.

Il a donc empoigné deux bidons d’essence pour déverser leur contenu sur le sable avant d’allumer le combustible afin que la chaleur fasse sécher le gazon.

«Il n’était pas en colère et il n’avait pas de mauvaise intention, dit M. Vachon. Il a cru que c’était une bonne idée et on l’a sanctionné pour ça. Les jeunes étaient déçus et pensaient que leur coach avait bien agi, car il est une figure d’autorité. Mais c’était un manque de jugement de sa part», ajoute l’homme, qui s’est rendu sur les lieux dès qu’il a entendu parler de l’événement.

Il ajoute qu’il s’agissait de la deuxième année à titre d’entraîneur pour l’homme d’une cinquantaine d’années et qu’on n’avait jamais eu de problème avec lui, sauf une suspension d’un match pour avoir invectivé un officiel.

«C’est la première fois que je vois ça. Moi, je m’attends à ce que mes entraîneurs soient clean, je ne peux pas me permettre de garder quelqu’un sous enquête. Même après un an, il ne pourra jamais revenir. Quelle image ça envoie aux jeunes?» se questionne le président de l’association de baseball.

Enquête

C’est l’assistant-entraîneur qui prendra les rênes de l’équipe des jeunes qui ont entre 14 et 15 ans.

Des agents de police sont intervenus après qu’une personne eut porté plainte pour signaler que le terrain était en feu.

«Il y a une enquête qui est en cours. Nous évaluons les versions des témoins rencontrés sur place. Pour l’instant, on n’a pas établi de finalité à savoir s’il y aurait des conséquences reliées au geste. [...] On doit établir si une infraction a été commise, les intentions derrière ça», indique Nathalie Langevin, porte-parole du service de police de Châteauguay.

Selon la police, le terrain de baseball n’aurait pas subi de dommages malgré les flammes, qui n’auraient pas duré longtemps.

La Ville de Châteauguay n’a pas été en mesure de commenter la situation.