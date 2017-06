Un réfugié vietnamien rejoue sa propre histoire à l’écran

En entrevue au Journal, il raconte comment il a quitté le Vietnam à 8 ans en pleine nuit, avec sa mère, sa grande sœur et son frère. «Après 24 heures, le moteur s’est brisé, souligne le miraculé. On a dérivé durant 12 à 13 jours dans l’océan. Un bateau de pêcheurs finlandais nous a trouvés et — en échange de tout ce qu’on avait — nous a remorqués jusqu’à un camp de réfugiés en Malaisie. C’était atroce. On avait droit à une capsule d’eau par jour. On a affronté plusieurs tempêtes, des vagues de douze mètres de haut...»