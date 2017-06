ROY, Estelle



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 18 juin 2017, est décédée madame Estelle Roy, conjointe de monsieur Bernard Darveau, fille de feu Amabilis Gagnon et de feu André Roy. Enseignante à la retraite, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 10h.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Nicole (Jean-Claude Perreault), Claudine, Danièle (Pierre Marceau), Renée-Lise (François Moisan) et Martin (Heranoosh Saadi); ses belles-soeurs : Ginette et Martine Darveau (Jean Paré); ses neveux et ses nièces : Sébastien, Valérie, Andréanne, Nicolas, Justin et Eva; ses petits-neveux et ses petites-nièces : Gaëlle, Anaïs, Naomi, Vincent, Simone, Étienne, Léo, Benjamin, Alexandre, Nelly et Mathis; ainsi que d'autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel médical, soignant et d'entretien du 2e étage de l'aile Sud-Est du CHUL et des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Les jeunes musiciens du monde, École de Québec, 145, rue Bigaouette (Patro Laval), Québec, G1K 4L3, 418-525-5400, www. jeunesmusiciensdumonde.org.