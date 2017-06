BÉGIN, Eugène



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes St-Michel de Bellechasse, le 22 juin 2017, est décédé monsieur Eugène Bégin à l'âge de 94 ans, époux de feu madame Rita Marotte. Il demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse autrefois de Lévis.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Juliette (feu Adrien Martineau), feu Armand (feu Eugénie Carrier), feu Irène (feu Adjutor Brouard), Roger (Georgette Labrie), Annette (feu Gaston Carrier), feu Raymond (Fleurette Marotte), Ghislaine (Nazaire Labrie), Laurent (Alice Dumont), Aline (Raynald Bissonnette), Clément (Anne-Marie Pageau) et Joseph-Henri; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marotte ainsi que de nombreux neveux et nièces qui lui étaient très chers. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13 h à 14 h 30.La mise en terre suivra au cimetière Mont-Marie de Lévis. La famille Bégin tient à remercier tout le personnel du CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes St-Michel de Bellechasse pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, info@fondationhoteldieulevis.ca, Téléphone : 418 835-7188, Télécopieur : 418 835-7146. Des formulaires seront disponibles sur place.